تشيلسي يعير جيلمور لـ نورويتش لمدة موسم

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي صباح الجمعة إعارة لاعبه الاسكتلندي الشاب بيلي جيلمور إلى فريق نورويتش سيتي حتى صيف العام المقبل.

وانضم جليمور (20 عاما) لأكاديمية تشيلسي قادما من رينجرز في 2017 وشارك إجمالا في 22 مباراة مع الفريق الأزرق.

وكان لاعب وسط اسكتلندا ضمن قائمة تشيلسي في الموسم المنصرم لكن شارك في 14 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا.

وتوج مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

وشارك جيلمور في 3 مباريات مع منتخب اسكتلندا منها واحدة في يورو 2020 التي ودعها الفريق من الدور الأول.

وسيحاول جيلمور مساعدة نورويتش سيتي على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريق الأصفر عاد للبطولة الإنجليزية وسيفتتح مشواره بمواجهة قوية ضد ليفربول في 14 أغسطس المقبل.

ثم يحل ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب.

وبعدها يستضيف ليستر سيتي قبل أن يغادر للندن لمواجهة أرسنال.