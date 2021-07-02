تشيلسي يعير جيلمور لـ نورويتش لمدة موسم

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 12:57

كتب : FilGoal

بيلي جيلمور

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي صباح الجمعة إعارة لاعبه الاسكتلندي الشاب بيلي جيلمور إلى فريق نورويتش سيتي حتى صيف العام المقبل.

وانضم جليمور (20 عاما) لأكاديمية تشيلسي قادما من رينجرز في 2017 وشارك إجمالا في 22 مباراة مع الفريق الأزرق.

وكان لاعب وسط اسكتلندا ضمن قائمة تشيلسي في الموسم المنصرم لكن شارك في 14 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا.

أخبار متعلقة
مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتا إلى 2022 مران الأهلي - استشفاء للأساسيين وإصابة محمود وحيد بكدمة فيتسل: علينا ألا نكرر خطأنا في المعركة ضد إيطاليا أرقام في الجول - كيف فقد الأهلي تركيزه ليخطف بيراميدز تعادلا متأخرا

وتوج مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

وشارك جيلمور في 3 مباريات مع منتخب اسكتلندا منها واحدة في يورو 2020 التي ودعها الفريق من الدور الأول.

وسيحاول جيلمور مساعدة نورويتش سيتي على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريق الأصفر عاد للبطولة الإنجليزية وسيفتتح مشواره بمواجهة قوية ضد ليفربول في 14 أغسطس المقبل.

ثم يحل ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب.

وبعدها يستضيف ليستر سيتي قبل أن يغادر للندن لمواجهة أرسنال.

جيلمور تشيلسي نورويتش سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أكثر من ربع مليون شخص يلتمسون إعادة مباراة سويسرا وفرنسا 3 دقيقة | يورو 2020
هاني سعيد: مفاوضات بيراميدز مع ساسي اجتهادات.. والزمالك لم يطلب ضم أي من هؤلاء 21 دقيقة | الدوري المصري
جريليش: سداسي إنجلترا رائع لدرجة مخيفة 32 دقيقة | يورو 2020
ردا على تقارير إعارة الونش وزيزو.. مصدر من الزمالك لـ في الجول: لن يرحل أحد 50 دقيقة | ميركاتو
مدرب فريق كوريا الجنوبية الأولمبي مفسرا استبعاد سون: علينا حمايته ساعة | آسيا
تشيلسي يعير جيلمور لـ نورويتش لمدة موسم ساعة | ميركاتو
مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتا إلى 2022 ساعة | ميركاتو
مران الأهلي - استشفاء للأساسيين وإصابة محمود وحيد بكدمة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 خبر في الجول – الأهلي يرفع دعوى في مركز التحكيم والتسوية ضد اتحاد الكرة
قد ينال إعجابك