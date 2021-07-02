مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتا إلى 2022

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 12:46

كتب : FilGoal

خوان ماتا يحتفل بهدف مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صباح الجمعة تمديد عقد لاعبه الإسباني خوان ماتا حتى العام المقبل.

خوان ماتا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وبذلك سيبقى لاعب الوسط البالغ عمره 33 عاما مع فريق الشياطين الحمر لموسم تاسع على التوالي.

وانتقل ماتا، بطل مونديال 2010 ويورو 2012، إلى يونايتد في 2014 قادما من تشيلسي مقابل 45 مليون يورو.

أخبار متعلقة
مران الأهلي - استشفاء للأساسيين وإصابة محمود وحيد بكدمة فيتسل: علينا ألا نكرر خطأنا في المعركة ضد إيطاليا أرقام في الجول - كيف فقد الأهلي تركيزه ليخطف بيراميدز تعادلا متأخرا شابي: لو بإمكاني المراهنة على استمرار ميسي مع برشلونة سأفعل

وشارك ماتا، لاعب فالنسيا ورديف ريال مدريد السابق، في 273 مباراة مع يونايتد وسجل 51 هدفا وأرسل 47 تمريرة حاسمة.

وتوج مع النادي بأربعة ألقاب.

ولم يتوج ماتا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بدوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012 مع تشيلسي.

وكان أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد ألمح في وقت سابق أن ماتا قد يرحل عن النادي بسبب قلة مشاركته في المباريات وأن القرار في يد اللاعب.

لكن يبدو أن اللاعب الإسباني اختار البقاء في قلعة أولد ترافورد.

ماتا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أكثر من ربع مليون شخص يلتمسون إعادة مباراة سويسرا وفرنسا 2 دقيقة | يورو 2020
هاني سعيد: مفاوضات بيراميدز مع ساسي اجتهادات.. والزمالك لم يطلب ضم أي من هؤلاء 20 دقيقة | الدوري المصري
جريليش: سداسي إنجلترا رائع لدرجة مخيفة 32 دقيقة | يورو 2020
ردا على تقارير إعارة الونش وزيزو.. مصدر من الزمالك لـ في الجول: لن يرحل أحد 50 دقيقة | ميركاتو
مدرب فريق كوريا الجنوبية الأولمبي مفسرا استبعاد سون: علينا حمايته ساعة | آسيا
تشيلسي يعير جيلمور لـ نورويتش لمدة موسم ساعة | ميركاتو
مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتا إلى 2022 ساعة | ميركاتو
مران الأهلي - استشفاء للأساسيين وإصابة محمود وحيد بكدمة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 خبر في الجول – الأهلي يرفع دعوى في مركز التحكيم والتسوية ضد اتحاد الكرة
قد ينال إعجابك