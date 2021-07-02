مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتا إلى 2022

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صباح الجمعة تمديد عقد لاعبه الإسباني خوان ماتا حتى العام المقبل.

خوان ماتا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وبذلك سيبقى لاعب الوسط البالغ عمره 33 عاما مع فريق الشياطين الحمر لموسم تاسع على التوالي.

وانتقل ماتا، بطل مونديال 2010 ويورو 2012، إلى يونايتد في 2014 قادما من تشيلسي مقابل 45 مليون يورو.

وشارك ماتا، لاعب فالنسيا ورديف ريال مدريد السابق، في 273 مباراة مع يونايتد وسجل 51 هدفا وأرسل 47 تمريرة حاسمة.

وتوج مع النادي بأربعة ألقاب.

ولم يتوج ماتا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بدوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012 مع تشيلسي.

وكان أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد ألمح في وقت سابق أن ماتا قد يرحل عن النادي بسبب قلة مشاركته في المباريات وأن القرار في يد اللاعب.

لكن يبدو أن اللاعب الإسباني اختار البقاء في قلعة أولد ترافورد.