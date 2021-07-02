مران الأهلي - استشفاء للأساسيين وإصابة محمود وحيد بكدمة

خضع لاعبو الأهلي الذين شاركوا يوم الخميس ضد بيراميدز، في لقاء انتهى بنتيجة 2-2 في الدوري المصري الممتاز، لتدريبات استشفائية خلال مران الفريق صباح الجمعة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة قبل إجراء تقسيمة قوية للبدلاء شارك فيها الحارسان مصطفى شوبير وحمزة علاء.

ولم يستطع محمود وحيد إكمال المران بعد تعرضه لكدمة في القدم.

وعقد المدرب بيتسو موسيماني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران تحدث فيها عن جوانب خططية وفنية وركز على تصحيح الأخطاء ورفع معنويات عناصره.

وطالب اللاعبين بالتركيز في المباراة المقبلة ضد سموحة في الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة يوم الأحد في الجولة 28 من البطولة.

ويحتل الأهلي، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بـ19 نقطة عن الزمالك المتصدر.

وللأهلي 7 مباريات مؤجلة في البطولة.