فيتسل: علينا ألا نكرر خطأنا في المعركة ضد إيطاليا

شدد أكسيل فيتسل لاعب بلجيكا أن فريقه بحاجة لتفادي ما فعله في الدقائق الأخيرة من مباراة البرتغال في ثمن نهائي يورو 2020 حين تفوق بهدف ليضرب موعدا مع إيطاليا.

وقال لاعب دورتموند في مؤتمر صحفي:"أعتقد أن لدينا لاعبين قادرين على صناعة الفارق بمفردهم، وهم أقوياء جدا كمجموعة. ستكون معركة وعلينا أن نكون شجعانا، ليس مثل آخر 20 دقيقة ضد البرتغال، حين توقفنا عن لعب الكرة نوعا ما".

وواصل "دافعنا فقط، علينا ألا نكرر الخطأ".

وتلعب بلجيكا ضد إيطاليا اليوم الجمعة في ربع نهائي يورو 2020 في ميونيخ.

وأقصت بلجيكا فريق البرتغال حامل اللقب من الدور ثمن النهائي، بينما أطاحت إيطاليا بالنمسا.

والفائز من الفريقين سيلعب في نصف النهائي ضد إسبانيا أو سويسرا.