أرقام في الجول - كيف فقد الأهلي تركيزه ليخطف بيراميدز تعادلا متأخرا

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 12:05

كتب : أحمد يماني

الأهلي وبيراميدز

كان حامل لقب الدوري المصري الممتاز قاب قوسين أو أدنى من انتصار ثمين على منافس قوي، لكن فقدان لاعبيه للتركيز في الدقائق الأخيرة كلفه نقطتين في سباق البطولة المحلية.

استحوذ الأهلي على الكرة 59% وهذا بالطبع بسبب طرد نبيل عماد "دونجا" قبل نهاية الشوط الأول من لقاء الخميس، سدد الأهلي 21 مرة منها 7 على المرمى بنسبة فعالية 21% بينما سدد بيراميدز 6 مرات منها 4 على المرمى بنسبة فعالية 67%.

أهداف الأهلي المتوقعة خلال المباراة كانت 4.63 سجل منها مرتين فقط، ما يعني أنه أهدر فرصا لزيادة الغلة، بينما كانت الأهداف المتوقعة لبيراميدز 1.93 سجل منها هدفين، أي أن بيراميدز كان أكثر فاعلية واستغلال للفرص من منافسه.

أخبار متعلقة
شابي: لو بإمكاني المراهنة على استمرار ميسي مع برشلونة سأفعل رئيس النجوم: الأهلي سيعلن صفقة كريم فؤاد بعد نهائي الأبطال مواعيد مباريات اليوم 2 يوليو 2021.. انطلاق ربع نهائي يورو 2020 وكوبا أمريكا منافس مصر - لاعب واحد فوق السن في قائمة الأرجنتين لـ الأولمبياد

رغم النقص العددي لبيراميدز ورغم تسجيل الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 81 إلا أن لاعبي الأهلي فقدوا الكرة 8 مرات في آخر 15 دقيقة، الرقم الأعلى خلال المباراة كاملة.

وهذا يعكس عدم تركيز الأهلي، والذي تسبب في هدف إريك تراوري، رغم التفوق في عدد اللاعبين والنتيجة قبل دقائق من النهاية.

اعتمد بيراميدز على الاختراق من العمق، خلال 90 دقيقة لعب بيراميدز تمريرة عرضية واحدة صحيحة كانت خلال أول 15 دقيقة.

بينما اعتمد الأهلي على الجانب الأيمن من الملعب أكثر من الأيسر، وهذا يعكس انخفاض نسبي في مستوى علي معلول، الذي لعب 10 كرات عرضية وصلت منها واحدة فقط لزميل.

على الجانب الآخر، قدم رمضان صبحي مباراة ممتازة وكان أكثر لاعب في المراوغات الصحيحة (5 مراوغات) من أصل 7 محاولات، وصنع الهدف الأول وكان مشاركًا في الثاني.

أبرز الكرات الخطيرة على الأهلي كانت من العمق، فرصتان لبيراميدز الأولى سجلها إبراهيم عادل والثانية مراوغة لإبراهيم حسن لكن سدد الكرة ضعيفة في يد الحارس محمد الشناوي.

رغم الثغرات إلا أن دفاع ووسط الأهلي قدما مباراة جيدة، خاصة بدر بانون الذي شارك في بناء العديد من الهجمات وبلغت دقة تمريراته 96%.

عمرو السولية كان أكثر لاعبي الفريقين استخلاصا للكرة، 11 مرة حصل فيها على الكرة الثانية، وهو ما يعكس حسن تمركزه.

لاعب وسط الأهلي كان أيضا الأكثر محاولة على المرمى من بين زملائه، سدد 5 مرات مقابل 3 للجناح طاهر محمد.

*الأرقام من korastats

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - بقميص الأفضل في العالم.. علي زين إلى برشلونة 3 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - يوروبارم يعلن انتقال كريم هنداوي إلى الزمالك 16 دقيقة | رياضات أخرى
الـ74 في الدوري.. كوكاكولا يكتب التاريخ بالصعود إلى الممتاز 47 دقيقة | مصر
مباشر يورو 2020 - سويسرا (0) - (1) إسبانيا.. جوووول هدف عكسي ساعة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 - زكريا يعوض شاكا في سويسرا.. وعودة ألبا لدفاع إسبانيا 2 ساعة | يورو 2020
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(0) أسوان.. جووول أووول 2 ساعة | الدوري المصري
بايلي وكيسي يقودان كوت ديفوار في طوكيو 2020 2 ساعة | إفريقيا
انتهى صراع الصعود للممتاز.. كوكاكولا (1) - (0) الترسانة.. الداخلية (2) - (1) سرس الليان 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين
قد ينال إعجابك