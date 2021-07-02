أرقام في الجول - كيف فقد الأهلي تركيزه ليخطف بيراميدز تعادلا متأخرا

كان حامل لقب الدوري المصري الممتاز قاب قوسين أو أدنى من انتصار ثمين على منافس قوي، لكن فقدان لاعبيه للتركيز في الدقائق الأخيرة كلفه نقطتين في سباق البطولة المحلية.

استحوذ الأهلي على الكرة 59% وهذا بالطبع بسبب طرد نبيل عماد "دونجا" قبل نهاية الشوط الأول من لقاء الخميس، سدد الأهلي 21 مرة منها 7 على المرمى بنسبة فعالية 21% بينما سدد بيراميدز 6 مرات منها 4 على المرمى بنسبة فعالية 67%.

أهداف الأهلي المتوقعة خلال المباراة كانت 4.63 سجل منها مرتين فقط، ما يعني أنه أهدر فرصا لزيادة الغلة، بينما كانت الأهداف المتوقعة لبيراميدز 1.93 سجل منها هدفين، أي أن بيراميدز كان أكثر فاعلية واستغلال للفرص من منافسه.

رغم النقص العددي لبيراميدز ورغم تسجيل الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 81 إلا أن لاعبي الأهلي فقدوا الكرة 8 مرات في آخر 15 دقيقة، الرقم الأعلى خلال المباراة كاملة.

وهذا يعكس عدم تركيز الأهلي، والذي تسبب في هدف إريك تراوري، رغم التفوق في عدد اللاعبين والنتيجة قبل دقائق من النهاية.

اعتمد بيراميدز على الاختراق من العمق، خلال 90 دقيقة لعب بيراميدز تمريرة عرضية واحدة صحيحة كانت خلال أول 15 دقيقة.

بينما اعتمد الأهلي على الجانب الأيمن من الملعب أكثر من الأيسر، وهذا يعكس انخفاض نسبي في مستوى علي معلول، الذي لعب 10 كرات عرضية وصلت منها واحدة فقط لزميل.

على الجانب الآخر، قدم رمضان صبحي مباراة ممتازة وكان أكثر لاعب في المراوغات الصحيحة (5 مراوغات) من أصل 7 محاولات، وصنع الهدف الأول وكان مشاركًا في الثاني.

أبرز الكرات الخطيرة على الأهلي كانت من العمق، فرصتان لبيراميدز الأولى سجلها إبراهيم عادل والثانية مراوغة لإبراهيم حسن لكن سدد الكرة ضعيفة في يد الحارس محمد الشناوي.

رغم الثغرات إلا أن دفاع ووسط الأهلي قدما مباراة جيدة، خاصة بدر بانون الذي شارك في بناء العديد من الهجمات وبلغت دقة تمريراته 96%.

عمرو السولية كان أكثر لاعبي الفريقين استخلاصا للكرة، 11 مرة حصل فيها على الكرة الثانية، وهو ما يعكس حسن تمركزه.

لاعب وسط الأهلي كان أيضا الأكثر محاولة على المرمى من بين زملائه، سدد 5 مرات مقابل 3 للجناح طاهر محمد.

*الأرقام من korastats