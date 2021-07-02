شابي: لو بإمكاني المراهنة على استمرار ميسي مع برشلونة سأفعل

يثق شابي هرنانديز، أيقونة برشلونة وإسبانيا السابق ومدرب السد القطري حاليا، في بقاء النجم ليونيل ميسي مع ناديه الكاتالوني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وبات ميسي (34 عاما) لاعبا حرا بعدما انتهى عقده مع برشلونة يوم الأربعاء، ولم يحسم قائد الأرجنتين مستقبله بعد.

وقال شابي لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"هذا هو سوق كرة القدم، علينا الانتظار. أتخيله يتحدث مع النادي والرئيس. أتمنى له الأفضل، كصديق وكمشجع لبرشلونة، أتمنى استمراره وإعلان ذلك قريبا".

وواصل "لو أنني سأراهن، سأقول إنه سيستمر في النادي، رغم ما قيل أراه باقيا مع الفريق. ميسي يحتاج برشلونة والعكس صحيح. إنه سعيد في برشلونة، أمضى عمره هناك، لوددت المراهنة على بقائه".

ويتفاءل خوان لابورتا رئيس برشلونة باستمرار ميسي مع الفريق لكنه صرح في وقت سابق أنه يأمل حدوث ذلك في أسرع وقت.

وقد يكون تعاقد برشلونة مع المهاجم سيرخيو أجويرو، صديق ميسي المقرب، إشارة إلى بقاء الأخير مع النادي.

ويقود ميسي حاليا منتخب بلده في كوبا أمريكا 2021.

وسيلعب ضد الإكوادور صباح الأحد في الدور ربع النهائي.