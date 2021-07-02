رئيس النجوم: الأهلي سيعلن صفقة كريم فؤاد بعد نهائي الأبطال

قال محمد الطويلة رئيس النجوم إن الأهلي سيعلن ضمه للاعب كريم فؤاد بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يواجه فيه فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في 17 يوليو المقبل.

كريم فؤاد النادي : إنبـي الأهلي

وبات كريم فؤاد (22 عاما قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي، ويلعب الظهير الأيسر حاليا في إنبي على سبيل الإعارة من النجوم.

وصرح الطويلة عبر قناة MBC مصر "لا أعتقد أن الأهلي سيعلن الصفقة خلال أيام، المفاوضات تسير بشكل جيد، متفقون على نقط رئيسية، في مكالمة جمعتني بمحمود الخطيب (رئيس الأهلي) شعرت أن النادي بحاجة للتركيز حاليا من أجل نهائي الأبطال".

وواصل "كلنا فضلنا رفع الضغوط عن أي شخص، سنعلن بعد الاحتفال بالتتويج بإذن الله".

محمد الطويلة: الاعلان عن ضم الأهلي لكريم فؤاد بعد مباراة كايزر تشيفز.. والصفقة قد تزيد عن ال 15 مليون جنيه#اللعيب#MBCMASR اشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/wS0yoDWeGT — MBC مصر (@mbcmasr) July 1, 2021

وأضاف "15 مليون جنيه كان سعر كريم منذ سنتين، ليس طبيعيا أن يظل المبلغ كما هو بعدما تألق اللاعب وانضم للمنتخب الأولمبي وباتت فرق أوروبية تتحدث عنه. لابد أن تزيد القيمة، وضعنا إضافات على المبلغ بالاتفاق مع الأهلي. اللاعب كان رغبته الانتقال للأهلي إن لم يأتيه عرض أوروبي".

ويلعب كريم في إنبي منذ 2019 وشارك في 60 مباراة في الدوري المصري الممتاز وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ومثل منتخب مصر الأولمبي في 3 مباريات وأرسل تمريرتين حاسمتين.