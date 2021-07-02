منافس مصر - لاعب واحد فوق السن في قائمة الأرجنتين لـ الأولمبياد

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 10:47

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين الأولمبي

أعلن فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي قائمته التي تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع مصر وإسبانيا وأستراليا.

وشهدت قائمة بطل أمريكا الجنوبية لاعبا واحدا عمره أكبر من 23 هو الحارس خيريمياس ليديسما (28 عاما) لاعب نادي قادش الإسباني.

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وجاءت القائمة المكونة من 22 لاعبا:

حراسة المرمى: خيرمياس ليدسيما (قادش الإسباني) – لاوتارو موراليس (لانوس الأرجنتيني) – خواكين بلازكيز (أتليتكو تاييريس الأرجنتيني)

الدفاع: هيرنان ديلا فونتي (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني) – مارسيلو هيريرا (سان لورينزو الأرجنتيني) – نيهان بيريز (غرناطة الإسباني) – ليونيل موسيفيتش (فيزيلا البرتغالي) – فاكوندو ميدينا (لانس الفرنسي)- فرانشيسكو أورتيجا (فيليز الأرجنتيني)- كلاوديو برافو (بورتلاند تمبرز الأمريكي)

الوسط: فاوستو فيرا (أرجنتينوس جونيورز)- سانتياجو كولومباتو (كلوب ليون المكسيكي) – توماس بيلمونتي (لانوس الأرجنتيني)- مارتن باييرو (بانفيلد الأرجنتيني)- بيدرو ديلا فيجا (لانوس) – فيرناندو فالنزويلا (فامليساو البرتغالي)- أليكسيس ماكاليستر (برايتون الإنجليزي) – تياجو ألمادا (فيليز الأرجنتيني)

الهجوم: أجوستين أورزي (بانفيلد الأرجنتيني) – إيزيكويل باركو (أتلانتا يونايتد الأمريكي) – أدولفو جايتش (بينفينتو الإيطالي) – إيزيكيل بونسي (سبارتاك موسكو الروسي)

ويحق لكل فريق ضم 22 لاعبا للبطولة لكن 7 فقط سيكونون بدلاء في المباريات.

وتستهل الأرجنتين مبارياتها بمواجهة أستراليا في 22 يوليو ثم تلعب ضد مصر في 25 يوليو وتواجه إسبانيا في 28 يوليو.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي وسيلعبان ضد فريقين من ألمانيا والبرازيل والسعودية وكوت ديفوار.

وتعد الأرجنتين ضمن الفرق المرشحة للتتويج بالميدالية الذهبية التي نالتها في 2004 و2008.

وتوجت الأرجنتين بلقبين مثل أوروجواي والاتحاد السوفيتي بينما يحمل الرقم القياسي بثلاثة تتويجات فريقا المجر وبريطانيا العظمى.

الأرجنتين طوكيو 2020
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