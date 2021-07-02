مواعيد مباريات اليوم 2 يوليو 2021.. انطلاق ربع نهائي يورو 2020 وكوبا أمريكا
الجمعة، 02 يوليه 2021 - 10:25
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي في بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا وتلعب إسبانيا ضد سويسرا الساعة 6 مساء.
بينما في التاسعة مساء تواجه إيطاليا فريق بلجيكا.
وتنقل beIN Max 1 المباراتين.
وفي كوبا أمريكا تلعب بيرو ضد باراجواي الساعة 11 مساء وتواجه البرازيل فريق تشيلي في الثانية بعد منتصف الليل.
وتنقل beIN Max 5 المباراتين.
وتجري 3 مباريات في الدوري المصري أبرزها البنك الأهلي ضد المصري (9 مساء - أون تايم سبورتس).
وفي الرابعة مساء تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري.