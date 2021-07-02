مواعيد مباريات اليوم 2 يوليو 2021.. انطلاق ربع نهائي يورو 2020 وكوبا أمريكا

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 10:25

كتب : FilGoal

لاعبو سويسرا بحتفلون بالفوز على فرنسا في يورو 2020

تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي في بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا وتلعب إسبانيا ضد سويسرا الساعة 6 مساء.

بينما في التاسعة مساء تواجه إيطاليا فريق بلجيكا.

وتنقل beIN Max 1 المباراتين.

أخبار متعلقة
فتح الله: لاعبو بيراميدز يستحقون الشكر على التعادل ضد الأهلي.. وكل شيخ له طريقة مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين الجزيري: نريد الفوز على المحلة لندخل الراحة بمعنويات جيدة.. ولا نشغل بالنا بالمنافس مؤتمر تاكيس: أهدرنا فرصا ضد الأهلي.. التعادل مرضي وأتمنى التوفيق لهم في نهائي إفريقيا

وفي كوبا أمريكا تلعب بيرو ضد باراجواي الساعة 11 مساء وتواجه البرازيل فريق تشيلي في الثانية بعد منتصف الليل.

وتنقل beIN Max 5 المباراتين.

وتجري 3 مباريات في الدوري المصري أبرزها البنك الأهلي ضد المصري (9 مساء - أون تايم سبورتس).

وفي الرابعة مساء تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري.

طالع مواعيد مباريات اليوم كافة بالضغط هنا

كوبا أمريكا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
ناينجولان عن سبب رحيله لكالياري: لم أحصل أبدا على 40 دقيقة في الملعب مع كونتي 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر طولان: جونياس يقدم كرة أوروبية.. وتقاسمنا المباراة مع بيراميدز 10 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جونياس: بيراميدز أفضل فريق دربته.. ونحتاج للوقت 23 دقيقة | الدوري المصري
تاكيس يبحث عن الانتصار الأول..بيراميدز يتعادل ضد إنبي في مباراة مثيرة 52 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك – تأهيل جمعة وعلاء.. وتدريبات إضافية لرباعي الفريق ساعة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - سموحة (0)-(3) الأهلي ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يبدأ فترة إعداد الموسم الجديد بـ13 لاعبا فقط ساعة | الدوري الإسباني
طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد الشناوي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 3 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 4 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين
قد ينال إعجابك