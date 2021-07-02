مواعيد مباريات اليوم 2 يوليو 2021.. انطلاق ربع نهائي يورو 2020 وكوبا أمريكا

تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي في بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا وتلعب إسبانيا ضد سويسرا الساعة 6 مساء.

بينما في التاسعة مساء تواجه إيطاليا فريق بلجيكا.

وتنقل beIN Max 1 المباراتين.

وفي كوبا أمريكا تلعب بيرو ضد باراجواي الساعة 11 مساء وتواجه البرازيل فريق تشيلي في الثانية بعد منتصف الليل.

وتنقل beIN Max 5 المباراتين.

وتجري 3 مباريات في الدوري المصري أبرزها البنك الأهلي ضد المصري (9 مساء - أون تايم سبورتس).

وفي الرابعة مساء تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري.

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