فتح الله: لاعبو بيراميدز يستحقون الشكر على التعادل ضد الأهلي.. وكل شيخ له طريقة

يرى محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز، أن فريقه يستحق الشكر بعد التعادل مع الأهلي 2-2 في الجولة 27 من الدوري.

وقال فتح الله عبر أون تايم سبورتس 2: "كنا نواجه فريقا كبيرا. الأهلي عائد من تأهل ضد الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، ونحن عائدين من المغرب بخروج من الكونفدرالية بسيناريو صعب لأننا كنا نأمل بالفوز بالبطولة، معنوياتنا كانت منخفضة".

وأكمل "رودولفو أروابارينا مدرب محترم وعمل بضمير. رحل قبل يومين وأتى تاكيس جونياس. المعطيات كلها تضع الأهلي في وضع أفضل مننا".

وأردف "أضف إلى ذلك طرد دونجا، لعبنا شوطا كاملا ناقصين ضد الأهلي. تعادلنا في الدقيقة 93 أمر يستوجب شكر اللاعبين، تعادل مقنع بالنسبة لنا".

وأتم "تغيير التكتيك مع تاكيس جونياس؟ كل شيخ وله طريقة. فكر جونياس يحتاج وقتا لتطبيقه وهو مدرب ذكي ويعرف ذلك. قام بتحفيظ اللاعبين أمرا أو أمرين ومع الوقت سيتحسن الأمر. اللاعبون ركضوا للدقيقة الأخيرة وحاولوا، وأكرمهم الله بالهدف".





















































































































































































































































































وعطل بيراميدز، الذي خاض الشوط الثاني كله ناقصا، الأهلي، في سباق القمة، بعد أن تعادل معه 2-2 في الجولة 27 من الدوري.

إبراهيم عادل تقدم أولا لبيراميدز، قبل أن يتعادل حسين الشحات للأهلي، ثم تقدم محمود عبد المنعم "كهربا"، قبل أن يتعادل إريك تراوري في نهاية المباراة بعد خطأ فادح من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

الأهلي حصد النقطة الـ 42 من 20 مباراة، في المركز الثالث، على بعد 19 نقطة من الزمالك الذي لعب 7 مباريات أكثر، ليفقد نقطتين هامتين في صراع القمة.

أما بيراميدز فحصد النقطة 35 من 23 مباراة، في ظهور المدرب تاكيس جونياس الأول، ليصعد للمركز الثامن.