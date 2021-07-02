مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 00:06

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

لن ينام بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بحسب تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز.

وشدد موسيماني، أن "لديه أفضل حارس في مصر"، قاصدا محمد الشناوي، الذي تسبب في تعادل بيراميدز في الدقائق الأخيرة 2-2.

وقال موسيماني "لعبنا بـ 11 لاعبا ضد 10 لاعبين. لم نتحكم في إيقاع المباراة وفقدنا السيطرة في آخر الدقائق. علينا أن نقبل ما حدث ونستمر في الحياة. تلك دروس كرة القدم وأمور تحدث للفرق الكبيرة".

أخبار متعلقة
خطأ الشناوي = نقطتين.. بيراميدز المنقوص يعطل الأهلي في سباق القمة +93 اللجنة الأولمبية لـ في الجول: لا يوجد فقاعة في طوكيو.. والشناوي يستطيع اللحاق ببعثة مصر بعد نهائي إفريقيا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ليفربول رفض ضم صلاح للأولمبياد.. وموقف الشناوي ومصطفى محمد

وأردف "ذلك لا يعني أننا لن نراجع ونصلح أخطائنا. كنا غير محظوظين في لقطات للاعبين كبار في فريقنا. معلول أهدر ركلة جزاء والشناوي قائد الفريق أخطأ. في الأسبوع الماضي ضد الترجي تألق الشناوي وسجل معلول ركلة جزاء. علينا أن نستمر معا كفريق لأن أمامنا طريق طويل يحتاج لروح جيدة، وأمانة، وثقة، وجماعية".

وشدد "تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم إن هذا اختبار لشخصية الفريق".

وأكمل "نحن حزانى جدا لكن هذا جزء من كرة القدم، رأينا أخطاء مثل تلك من حراس المرمى في يورو 2020، ورأينا لاعبين كبار يهدرون ضربات الجزاء. الأمر يحدث للاعبين الكبار".

وأوضح "هل أحتاج حارس مرمى؟ لا، لدي أفضل حارس في مصر. هل يوجد حارس مرمى في الدنيا لا يرتكب الأخطاء؟ الشناوي أنقذنا كثيرا وعليك أن تسألني ذلك السؤال عندما نفوز. هو الحارس الأول في الأهلي وفي مصر.

وأكمل موجها حديثه لأحد الصحفيين "أنت ستنام اليوم وأنا لن أنام، هذا عملي كمدير فني ولن أنام بسبب ما حدث".

وأتم "لو سجل طاهر في الدقيقة الأولى لكانت مباراة مختلفة تماما، كما أهدرنا فرصا أخرى كانت ستجعل المباراة تسير بشكل مختلف".

وعطل بيراميدز، الذي خاض الشوط الثاني كله ناقصا، الأهلي، في سباق القمة، بعد أن تعادل معه 2-2 في الجولة 27 من الدوري.

إبراهيم عادل تقدم أولا لبيراميدز، قبل أن يتعادل حسين الشحات للأهلي، ثم تقدم محمود عبد المنعم "كهربا"، قبل أن يتعادل إريك تراوري في نهاية المباراة بعد خطأ فادح من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

الأهلي حصد النقطة الـ 42 من 20 مباراة، في المركز الثالث، على بعد 19 نقطة من الزمالك الذي لعب 7 مباريات أكثر، ليفقد نقطتين هامتين في صراع القمة.

أما بيراميدز فحصد النقطة 35 من 23 مباراة، في ظهور المدرب تاكيس جونياس الأول، ليصعد للمركز الثامن.

بيراميدز الأهلي محمد الشناوي بيتسو موسيماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
فتح الله: لاعبو بيراميدز يستحقون الشكر على التعادل ضد الأهلي.. وكل شيخ له طريقة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين ساعة | الدوري المصري
الجزيري: نريد الفوز على المحلة لندخل الراحة بمعنويات جيدة.. ولا نشغل بالنا بالمنافس ساعة | الدوري المصري
مؤتمر تاكيس: أهدرنا فرصا ضد الأهلي.. التعادل مرضي وأتمنى التوفيق لهم في نهائي إفريقيا ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: كرة القدم تعلمنا أشياء جديدة.. سنغلق صفحة بيراميدز ونركز على سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
خطأ الشناوي = نقطتين.. بيراميدز المنقوص يعطل الأهلي في سباق القمة +93 2 ساعة | الدوري المصري
جارديان: الدوري الإنجليزي قد يبدأ بمدرجات ممتلئة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الرجاء والحمام يكشفان لـ في الجول كواليس واقعة الانسحاب بعد التأخر بسباعية 4 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 خبر في الجول – الأهلي يرفع دعوى في مركز التحكيم والتسوية ضد اتحاد الكرة
قد ينال إعجابك