مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين

لن ينام بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بحسب تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز.

وشدد موسيماني، أن "لديه أفضل حارس في مصر"، قاصدا محمد الشناوي، الذي تسبب في تعادل بيراميدز في الدقائق الأخيرة 2-2.

وقال موسيماني "لعبنا بـ 11 لاعبا ضد 10 لاعبين. لم نتحكم في إيقاع المباراة وفقدنا السيطرة في آخر الدقائق. علينا أن نقبل ما حدث ونستمر في الحياة. تلك دروس كرة القدم وأمور تحدث للفرق الكبيرة".

وأردف "ذلك لا يعني أننا لن نراجع ونصلح أخطائنا. كنا غير محظوظين في لقطات للاعبين كبار في فريقنا. معلول أهدر ركلة جزاء والشناوي قائد الفريق أخطأ. في الأسبوع الماضي ضد الترجي تألق الشناوي وسجل معلول ركلة جزاء. علينا أن نستمر معا كفريق لأن أمامنا طريق طويل يحتاج لروح جيدة، وأمانة، وثقة، وجماعية".

وشدد "تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم إن هذا اختبار لشخصية الفريق".

وأكمل "نحن حزانى جدا لكن هذا جزء من كرة القدم، رأينا أخطاء مثل تلك من حراس المرمى في يورو 2020، ورأينا لاعبين كبار يهدرون ضربات الجزاء. الأمر يحدث للاعبين الكبار".

وأوضح "هل أحتاج حارس مرمى؟ لا، لدي أفضل حارس في مصر. هل يوجد حارس مرمى في الدنيا لا يرتكب الأخطاء؟ الشناوي أنقذنا كثيرا وعليك أن تسألني ذلك السؤال عندما نفوز. هو الحارس الأول في الأهلي وفي مصر.

وأكمل موجها حديثه لأحد الصحفيين "أنت ستنام اليوم وأنا لن أنام، هذا عملي كمدير فني ولن أنام بسبب ما حدث".

وأتم "لو سجل طاهر في الدقيقة الأولى لكانت مباراة مختلفة تماما، كما أهدرنا فرصا أخرى كانت ستجعل المباراة تسير بشكل مختلف".

وعطل بيراميدز، الذي خاض الشوط الثاني كله ناقصا، الأهلي، في سباق القمة، بعد أن تعادل معه 2-2 في الجولة 27 من الدوري.

إبراهيم عادل تقدم أولا لبيراميدز، قبل أن يتعادل حسين الشحات للأهلي، ثم تقدم محمود عبد المنعم "كهربا"، قبل أن يتعادل إريك تراوري في نهاية المباراة بعد خطأ فادح من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

الأهلي حصد النقطة الـ 42 من 20 مباراة، في المركز الثالث، على بعد 19 نقطة من الزمالك الذي لعب 7 مباريات أكثر، ليفقد نقطتين هامتين في صراع القمة.

أما بيراميدز فحصد النقطة 35 من 23 مباراة، في ظهور المدرب تاكيس جونياس الأول، ليصعد للمركز الثامن.