الجزيري: نريد الفوز على المحلة لندخل الراحة بمعنويات جيدة.. ولا نشغل بالنا بالمنافس

الخميس، 01 يوليه 2021 - 23:54

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

يريد سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، الفوز على غزل المحلة لدخول فترة الراحة بمعنويات جيدة.

الزمالك أعلن اليوم الخميس، ضم سيف الجزيري من المقاولون العرب بشكل كامل. (طالع التفاصيل)

وقال الجزيري في تصريحات لقناة الزمالك ردا على أن مصطفى محمد يقول بأن سيف أفضل منه: "لعبت مع مصطفى محمد في طنطا وشكلنا ثنائي جيد. شهادته في حقي أمر جيد رغم أنه أصغر مني سنا، لأنه من أفضل المهاجمين في مصر".

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وأضاف "أتمنى أن أكون على قدر ثقة باتريس كارتيرون، وأقدم أفضل أداء ممكن لأسعد جماهير الزمالك".

وعن المباراة المقبلة، قال الجزيري "أتمنى الفوز في المباراة المقبلة لنحصل على راحة بأريحية أكبر".

وأتم "نريد الفوز في مبارياتنا ولا نشغل بالنا بنتائج المنافس".

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري، قبل الدخول في فترة راحة لقرابة الشهر إلى أن يلعب الأهلي مؤجلاته في المسابقة.

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز مساء اليوم الخميس بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك غزل المحلة سيف الجزيري
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