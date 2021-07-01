مؤتمر تاكيس: أهدرنا فرصا ضد الأهلي.. التعادل مرضي وأتمنى التوفيق لهم في نهائي إفريقيا

الخميس، 01 يوليه 2021 - 23:38

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس - بيراميدز

أبدى تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز رضاه عن التعادل ضد الأهلي موضحا أنه جاء منذ ثلاثة أيام وأنه من المستحيل تغيير طريقة اللعب خلال تلك الفترة.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز إيجابيا اليوم الخميس في ملعب الأهلي WE السلام بهدفين لكل فريق في الجولة 27 من الدوري.

وتحدث تاكيس في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "أنا فخور بالتواجد في بيراميدز وأتمنى التوفيق للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وأكمل "أنا هنا منذ ثلاثة أيام فقط وبالنسبة لأي مدرب تكون الأمور صعبة وفي تلك الفترة من المستحيل تغيير طريقة اللعب ولكنني سعيد باستيعاب اللاعبين للأداء وطريقة اللعب".

وتابع "أشعر بأننا في الطريق لخلق فريق قوي في المستقبل وبإمكان اللاعبين تقديم الأفضل وهم لا يهتمون بالأموال كما يتردد ولكنهم يلعبون من أجل هدف واضح وهو منافسة الكبار ووضع ناديهم في مكان مشرف جدول الترتيب والمنافسة على كل البطولات".

وواصل "تعاملنا مع الطرد المبكر لدونجا بشكل جيد وفي حال أكملنا المباراة بتشكيل كامل كنا من الممكن أن نحقق نتيجة أفضل واللعب منقوصا أمام الأهلي لفترة طويلة يعتبر موقفا صعبا لأي فريق ينافسه".

وأردف المدرب اليوناني "وعلى الرغم من ذلك أهدرنا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق نتيجة أفضل وكذلك الأهلي أهدر بعض الفرص".

وأتم تاكيس "لا بد من الصبر لظهور بصمتي خلال الفترة المقبلة والتعادل نتيجة مرضية مع الأهلي وهناك 11 مباراة تنتظرنا في الدوري وكأس مصر وهدفنا الفوز فيهم جميعا وبيراميدز لا يخشى أي فريق وقادر على الفوز على أي خصم".

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