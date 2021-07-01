عبد الحفيظ: كرة القدم تعلمنا أشياء جديدة.. سنغلق صفحة بيراميدز ونركز على سموحة

"أهدرنا الكثير من الفرص في مباراة كانت في المتناول منذ بدايتها ولكن هذه هي الكرة تعلمنا كل يوم شيئا جديدا" هكذا علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على تعادل فريقه مع بيراميدز.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز إيجابيا اليوم الخميس في ملعب الأهلي WE السلام بهدفين لكل فريق في الجولة 27 من الدوري.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة الأهلي التليفزيونية عقب المباراة قائلا: "مباراة في المتناول فرصة طاهر محمد طاهر في البداية ثم الشوط الثاني استقبلنا هدفا مبكرا".

وواصل "عدنا سريعا جدا في النتيجة ثم أهدرنا ركلة جزاء وفرص بالجملة وقتلنا المباراة بهدف كهربا".

وتابع "ثم أتيح لنا أكثر من فرصة لصلاح محسن ثم محمد شريف ثم أفشة ولم نستغلهم".

وشدد عبد الحفيظ "هذه هي الكرة ووارد فيها كل ما حدث، مباراة وانتهت وكل يوم سنتعلم شيئا جديدا أن تقبض على النقاط الثلاثة ثم تأتي كرة القدم وتقول لك لا لي رأي مختلف".

وأكمل "الدوري مشواره ليس سهلا بل صعب أمامنا مواجهة ضد سموحة بعد يومين وعلينا التركيز فيها".

وعن خطأ محمد الشناوي الذي تسبب في استقبال هدف التعادل قال: " كل شيء وارد في كرة القدم سنغلق تلك الصفحة ونركز على مواجهة سموحة".