خطأ الشناوي = نقطتين.. بيراميدز المنقوص يعطل الأهلي في سباق القمة +93

عطل بيراميدز، الذي خاض الشوط الثاني كله ناقصا، الأهلي، في سباق القمة، بعد أن تعادل معه 2-2 في الجولة 27 من الدوري.

إبراهيم عادل تقدم أولا لبيراميدز، قبل أن يتعادل حسين الشحات للأهلي، ثم تقدم محمود عبد المنعم "كهربا"، قبل أن يتعادل إريك تراوري في نهاية المباراة بعد خطأ فادح من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

الأهلي حصد النقطة الـ 42 من 20 مباراة، في المركز الثالث، على بعد 19 نقطة من الزمالك الذي لعب 7 مباريات أكثر، ليفقد نقطتين هامتين في صراع القمة.

أما بيراميدز فحصد النقطة 35 من 23 مباراة، في ظهور المدرب تاكيس جونياس الأول، ليصعد للمركز الثامن.

بدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مشابه لكيفية لعبه ضد الترجي في عودة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمشاركة رامي ربيعة بدلا من أيمن أشرف الموقوف، بوجود كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – بدر بانون - رامي ربيعة – أكرم توفيق.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية.

أمامهما: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف.

أما تاكيس جونياس فبدأ مباراته الأولى مع بيراميدز بـ

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي- أحمد أيمن منصور- أحمد سامي- أحمد فتحي

الوسط الدفاعي: نبيل عماد "دونجا"- إبراهيم حسن

الوسط الهجومي: رمضان صبحي- عبد الله السعيد- إريك تراوري

الهجوم: إبراهيم عادل

الشوط الأول.. هدف ملغي وطرد

بدأت المباراة قوية بإهدار طاهر محمد طاهر لفرصة ذهبية، بعد انطلاق من أكرم توفيق وتمريرة لأليو ديانج الذي لعب عرضية وصلت لطاهر الذي سددها فوق العارضة من مقربة خط الـ 6 ياردات.

وسدد إبراهيم عادل فوق العارضة في الدقيقة 18، مع بداية فترة استحواذ لبيراميدز، وبعدها نال حمدي فتحي إنذارا لتدخل قوي على اللاعب نفسه.

وفي الدقيقة 24، هدد رمضان صبحي مرمى الأهلي باستلام داخل منطقة الجزاء لتمريرة إبراهيم عادل، وسدد بباطن القدم لكن محمد الشناوي تصدى لها.

ونال أحمد أيمن منصور إنذارا في الدقيقة 26 بسبب لمسة يد متعمدة أمام محمد الشناوي في محاولة منه لاعتراض لعب الكرة سريعا.

الدقائق التالية شهدت تدخلات قوية من الفريقين، قبل أن ينال نبيل عماد "دونجا" إنذارا في الدقيقة 43 بعد تدخل قوي على حمدي فتحي.

وفي الدقيقة 45، سجل الأهلي هدفا ألغاه الحكم بعد تسديدة طاهر التي ارتدت لأفشة لكنه كان متسللا.

وفي الدقيقة 48، تدخل دونجا مرة أخرى على حمدي فتحي، ونال إنذارا ثانيا، وطرد، لكن الـ VAR حول القرار لطرد مباشر بعد ذلك.























































































































































الشوط الثاني.. كل الإثارة

في بداية الشوط، أشرك موسيماني حسين الشحات بدلا من حمدي فتحي.

ولكن رغم النقص العددي، بدأ بيراميدز الشوط الثاني بقوة بكرة مررها عبد الله السعيد لرمضان صبحي، الذي وضع إبراهيم عادل في وضعية انفراد ليسجل بنجاح في شباك الشناوي في الدقيقة 47.

ولكن بعد 3 دقائق، تعادل البديل حسين الشحات بعد عرضية من طاهر، قابلها أفشة بتسديدة تصدى لها أحمد الشناوي، لتعود للشحات ويسجل في الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 61، حصل الأهلي على ركلة جزاء بعد التحام من إبراهيم حسن مع طاهر في كرة عالية.

ولكن علي معلول سدد الكرة في القائم، ليستمر التعادل.

وحصل أحمد فتحي على إنذار بعد تدخل على معلول في الدقيقة 63.

وأجرى تاكيس جونياس تغييرين بمشاركة أحمد الشيخ بدلا من إبراهيم عادل، ومحمود حمادة بدلا من عبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 71، سدد السولية كرة قوية تصدى لها أحمد الشناوي، الذي استمر في التألق بالتصدي لتسديدة قوية من كعب طاهر بعد عرضية معلول.

وفي الدقيقة 75، منع أحمد الشناوي عرضية طاهر من الوقوع في المرمى بتصدي رائع.

وبعد دقيقة، شارك محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من أكرم توفيق، وصلاح محسن بدلا من طاهر، فيما شارك عمر جابر بدلا من إبراهيم حسن في صفوف بيراميدز.

ولم يستغرق كهربا سوى 5 دقائق، ليكافئ موسيماني، بمقابلة لعرضية حسين الشحات ورأسية بانون.

ومن هنا سيطر الأهلي، وأهدر صلاح محسن فرصة توسيع الفارق بعد تهيئة رائعة من كهربا ولكنه سدد خارج الإطار من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90، شارك محمود وادي بدلا من أحمد فتحي.

وسدد محمد شريف كرة رائعة من هجمة مرتدة في قائم أحمد الشناوي في الدقيقة 92.

ولكن في الدقيقة 93، أخطأ محمد الشناوي بشكل غريب أمام مرماه، بعد تمريرة خاطئة من أفشة وعودة له من ربيعة، وضغط من بيراميدز على الحارس الذي أخطأ أمام إريك تراوري وسجل التعادل.

وبعدها شارك مروان محسن بدلا من أليو ديانج، ولكن المباراة انتهت فعليا، بالتعادل.