الرجاء والحمام يكشفان لـ في الجول كواليس واقعة الانسحاب بعد التأخر بسباعية

الخميس، 01 يوليه 2021 - 21:22

كتب : رضا السنباطي

الحمام

كشف فريقا الرجاء والحمام من مرسى مطروح، كواليس انسحاب فريق الرجاء بعد التأخر بسباعية أمام الحمام.

نادي الحمام كان متقدما على الرجاء بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من مجموعة بحري لدوري الدرجة الثانية المصري، قبل أن ينسحب فريق الرجاء من المباراة في الدقيقة الـ65.

وقال حسن سبيته المدير التنفيذي لنادي الرجاء في تصريحات لـFilGoal.com: "نحن ضمنا البقاء والحمام ضمن البقاء أيضا بعد الانتصار على دمنهور، وقمنا بمنح الفريق راحة لكل العناصر وشاركنا بفريق الناشئين، ولكن النتيجة في المباراة أصبحت 7 للحمام قبل 35 دقيقة من النهاية".

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وأضاف "كنا فقط 11 لاعبا، وخرج أكثر من لاعب وتبقي 6 لاعبين في الملعب حتى انسحبنا لعدم توفر البدلاء لاستكمال المباراة".

سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء أعلن أيضا توقيع غرامة 10 ألاف جنيه على كل لاعب بسبب الأداء السيء.

أما طارق الصاوي المدير الفني للحمام، فقال لـFilGoal.com: "الفريق أدى مباراة بدون ضغوط نظرا لضمان البقاء في الجولة الـ29 بعد الفوز على ألعاب دمنهور بهدف، وقدمنا أداء جيدا، استطعنا خلاله تسجيل 7 أهداف".

الصاوي أتبع "ولكن تسجيل 7 أهداف حتى الدقيقة 65 دفع مسئولي الرجاء إلى الانسحاب من المباراة وعدم استكمالها. عددهم كان كاملا، لكنهم فضلوا الانسحاب".

وأتم "لسنا متضررين، لقد حققنا هدفنا بانتصار كبير، وأنهينا الموسم في المركز التاسع. كنا نحتاج للثقة حتى نحقق مركز جيد في الدوري".

في الدرجة الثانية الرجاء الحمام
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