انتهت في الدوري - الأهلي (2) - (2) بيراميدز.. تعادل قاتل

يواجه الأهلي بيراميدز في مباراة الجولة 27 للدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمباراة، حيث يمكنكم مطالعة التشكيل وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ 41 نقطة من 19 مباراة.

أما بيراميدز ففي المركز العاشر بـ 34 نقطة من 22 مباراة.

--

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق

ق90+1: جووول خطأ قاتل من محمد الشناوي وإريك تراوري يسجل هدف التعادل لبيراميدز

ق90: 6 دقئق وقت محتسب بدل من الضائع

ق89: مشاركة محمود وادي بدلا من أحمد فتحي

ق81: جوووول كهربا يتقدم للأهلي

ق76: تغييران للأهلي. كهربا وصلاح محسن بدلا من أكرم وطاهر. وعمر جابر يشارك بدلا من إبراهيم حسن

ق75: الشناوي يتصدى لعرضية طاهر بشكل رائع.

ق74: طاهر يقابل عرضية معلول بالكعب لكن الشناوي يتصدى.

ق73: إبراهيم حسن ينطلق ويسدد في يد محمد الشناوي.

ق71: تسديدة من السولية في يد أحمد الشناوي.

ق68: تسديدة قوية من أكرم توفيق خارج الإطار.

ق64: تبديلان. أحمد الشيخ بدلا من إبراهيم عادل ومحمود حمادة بدلا من السعيد.

ق63: إنذار لأحمد فتحي بعد تدخل على معلول

ق62: أووووه معلول يسدد في القائم. استمرار التعادل.

ق61: ضربة جزاء للأهلي. إبراهيم حسن يلتحم مع طاهر داخل المنطقة في كرة عالية والحكم محمد عادل يحتسب ركلة جزاء.

ق50: جووووول التعادل.. حسين الشحات يتعادل، عرضية من طاهر قابلها أفشة بتسديدة تصدى لها الشناوي، وعادت للشحات الذي أودعها المرمى.

ق47: جووووول أول لبيراميدز.. انطلاقة من رمضان صبحي وتمريرة لإبراهيم عادل الذي ينفرد ويسجل بين قدمي الشناوي وتقدم للضيوف.

انطلاق الشوط الثاني بمشاركة حسين الشحات بدلا من حمدي فتحي

نهاية الشوط الأول

ق49: تحويل عقوبة دونجا لبطاقة حمراء مباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق48: بطاقة حمراء لدونجا بالإنذار الثاني بعد تدخل عنيف جديد على حمدي فتحي

3 دقائق وقت بدل ضائع.

ق45: هدف ملغي للأهلي. تسديدة من طاهر ترتد من أحمد الشناوي لأفشة الذي يسدد في المرمى لكنه كان متسللا.

ق43: إنذار لنبيل عماد "دونجا" بعد تدخل قوي على حمدي فتحي.

ق42: تدخل قوي من السولية على إبراهيم عادل.

ق39: بطاقة صفراء لإبراهيم عادل.

ق38: ارتطام قوي من إبراهيم عادل ورامي ربيعة وسقوط للثنائي.

ق36: نهاية ركنيات الأهلي دون استفادة حقيقية. الكرة تعود لبيراميدز.

ق35: ركنيتان متتاليتان للأحمر.

ق31: تدخل قوي من أحمد أيمن منصور ضد محمد شريف ومطالبات حمراء ببطاقة صفراء ثانية لكن الحكم محمد عادل يقرر استمرار اللعب.

ق28: حمدي فتحي ينقذ الأهلي من هجمة خطرة بعد تدخل ضد إبراهيم حسن قبل التسديد. الحكم يعود ويحتسب تسلل.

ق26: إنذار لأيمن منصور بعد لمسة يد متعمدة أمام محمد الشناوي ليعترض لعب الكرة.

ق24: تهديد أول من رمضان صبحي. استلام من داخل المنطقة وتسديدة بباطن القدم يتصدى لها الشناوي.

ق23: بيراميدز يطالب بركلة جزاء بعد تمريرة قصيرة من السولية للشناوي وتلامس بين حمدي فتحي وإبراهيم عادل.

ق21: أول إنذار في المباراة بعد تدخل حمدي فتحي على إبراهيم عادل.

ق18: إبراهيم عادل يسدد فوق عارضة الشناوي من خارج منطقة الجزاء

ق14: ركنية عبد الله السعيد تجد رأس أحمد سامي لكن فوق العارضة

ق7: الفرص مستمرة. عرضية من معلول من كرة ثابتة حولها حمدي فتحي برأسية فوق العارضة.

ق5: بداية قوية. ركنية لبيراميدز بعد انطلاقة من إبراهيم حسن وعرضية غيرت اتجاهها ولم يمسك بها محمد الشناوي.

ق3: طاهر يهدر فرصة ذهبية. انطلاق من أكرم وتمريرة لديانج الذي مرر عرضية وصلت لطاهر الذي استلم وسدد فوق العارضة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل..