سيف الجزيري: الزمالك شرف لأي لاعب ينتمي له.. وسعيد بدعم كل الجماهير

أبدى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك سعادته بتفعيل ناديه لبند شرائه نهائيا من المقاولون العرب مؤكدا أنه سيفعل كل شيء ليكون على قدر المسؤولية.

وأعلن الزمالك اليوم الخميس رسميا ضمه للجزيري من المقاولون نهائيا بعقد يمتد حتى عام 2024.

وقال الجزيري لموقع الزمالك الرسمي: "شرف لي التواجد مع الزمالك في الفترة المقبلة".

وواصل "أسعى لأن أكون على قدر المسؤولية وأن أشكل إضافة قوية للفريق".

وتابع اللاعب التونسي حديثه "سعيد بدعم جماهير الزمالك وسأبذل كل ما لدي رفقة زملائي لحصد الألقاب خلال الفترة المقبلة".

وأتم الجزيري تصريحاته "الزمالك نادي كبير وشرف لأي لاعب الانتماء له".

وانضم الجزيري لصفوف الزمالك في يناير الماضي على سبيل الإعارة من ذئاب الجبل.

ومنذ انضمامه شارك الجزيري (28 عاما) في 16 مباراة بجميع المسابقات سجل هدفين وصنع مثلهما.

وسبق للجزيري أن لعب لطنطا في الدوري المصري وسجل بقميصه 7 أهداف في 29 مباراة ثم المقاولون العرب وسجل 18 هدفا في 55 مباراة.

وعلى المستوى الدولي شارك الجزيري بقميص نسور قرطاج في 7 مباريات دولية وسجل 3 أهداف.