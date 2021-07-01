راديو مونت كارلو: محكمة إسبانية تقضي برفع عقوبات يويفا على أندية سوبرليج

قضت محكمة اقتصادية في العاصمة الإسبانية مدريد، بضرورة رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، العقوبات التي أعلنها ضد الأندية المشتركة في دوري السوبر الأوروبي (سوبرليج).

وكانت نفس المحكمة قد قضت في أبريل الماضي بعدم توقيع أي عقوبات مالية أو تأديبية ضد الأندية الـ 12 المؤسسة للدوري.

ووصفت المحكمة قرار يويفا بتوقيع عقوبات على أندية سوبر ليج بأنه "انتهاك واضح لحكمها".

وكان يويفا قد أعلن عقوبات مالية ضد الأندية التسع المنسحبة من الدوري، وهم توتنام وأرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وأتليتكو مدريد وإنتر ميلان وميلان.

وكان يويفا قد قرر خصم 5% من مدخلات تلك الأندية من مسابقات يويفا، بجانب تبرعهم بـ 15 مليون يورو للمجتمعات المحلية للكرة الأوروبية، أو دفعهم لـ 100 مليون يورو، في حال بحثوا عن اللعب في أي بطولة مستقلة.

وطلبت المحكمة من يويفا عدم توقيع أي عقوبات مماثلة في المستقبل.

وكذلك، أوضحت المحكمة أن على يويفا إزالة العقوبات الموقعة على الثلاثي المستمر في المسابقة دون انسحاب، ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، واصفة إبقاء العقوبات بأنه "تجاهل واضح لحكمها الصادر في أبريل الماضي".

وكان 12 ناديا أوروبيا قد قرر إقامة مسابقة "دوري السوبر الأوروبي"، قبل أن تنسحب 9 أندية خلال 48 ساعة من البطولة.

وانسحبت أندية: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنام وأرسنال وميلان وأتليتكو مدريد وإنتر من مسابقة دوري السوبر الأوروبي رغم إعلانهم الانضمام لها.

الانسحاب جاء بعد ضغط من جماهير هذه الأندية ورفضها لإقامة البطولة.

لكن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم ينسحبوا من البطولة وقرروا الاستمرار بها مع تغيير هيكلها التنظيمي.