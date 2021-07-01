تشكيل الأهلي – ربيعة أساسي.. وشريف يقود الهجوم أمام بيراميدز

الخميس، 01 يوليه 2021 - 19:50

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الترجي

يبدأ محمد مجدي "أفشة" كأساسي مع الأهلي أمام بيراميدز، فيما يقود محمد شريف الهجوم.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي شهد قيادة محمد شريف للهجوم، فيما يبدأ أفشة بجانب طاهر محمد طاهر تحت الهجوم.

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ويبدأ رامي ربيعة بجانب بدر بانون في الدفاع، في غياب أيمن أشرف للإيقاف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – بدر بانون - رامي ربيعة – أكرم توفيق.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية.

أمامهما: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف.

وخرج مصطفى شوبير من قائمة المباراة فقط.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – سعد سمير.

الوسط: حسين الشحات – جونيور أجايي – محمود عبد المنعم

"كهربا".

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن.

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