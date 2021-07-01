مانشيني عن بلجيكا: نواجه أفضل منتخب في العالم مع فرنسا.. وهذا سبب ما قلته عن النمسا الخميس، 01 يوليه 2021 - 19:03 كتب : FilGoal روبيرتو مانشيني يحتفل بهدف إيطاليا في النمسا مانشيني إيطاليا يورو 2020 بلجيكا نرشح لكم أخر الأخبار مانشيني عن بلجيكا: نواجه أفضل منتخب في العالم مع فرنسا.. وهذا سبب ما قلته عن النمسا 29 دقيقة | يورو 2020 مجدي عبد العاطي: هذا سبب اهتزاز أداء فاركو ضد بني عبيد.. كنت على ثقة من التأهل للممتاز 52 دقيقة | مصر مران الزمالك – احتفال مزدوج وراحة للثنائي الموقوف ونزول بالحمل التدريبي ساعة | الدوري المصري الفريق الـ 73 سكندري.. فاركو يحسم صعوده للدوري الممتاز ساعة | الدوري المصري بعد التأخر بسباعية.. الرجاء ينسحب من دربي مطروح ساعة | مصر راديو مونت كارلو: راموس اتفق مع سان جيرمان على تفاصيل التعاقد ساعة | الدوري الفرنسي الزمالك يضم سيف الدين الجزيري نهائيا حتى 2024 3 ساعة | الدوري المصري انتهى حسم مجموعة بحري - فاركو (3)-(0) بني عبيد.. دكرنس (1)-(3) حرس الحدود.. فاركو يصعد 3 ساعة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الفريق الـ 73 سكندري.. فاركو يحسم صعوده للدوري الممتاز راديو مونت كارلو: راموس اتفق مع سان جيرمان على تفاصيل التعاقد بعد التأخر بسباعية.. الرجاء ينسحب من دربي مطروح الزمالك يضم سيف الدين الجزيري نهائيا حتى 2024 مانشستر يونايتد يعلن التوصل لاتفاق مبدئي لضم سانشو الأكثر مشاهدة 1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 خبر في الجول – الأهلي يرفع دعوى في مركز التحكيم والتسوية ضد اتحاد الكرة أمس اليوم غدا الدوري العراقي الممتاز 4 نفط الوسط 1 أمانة بغداد انتهت الدوري العراقي الممتاز 1 زاخو 1 الديوانية انتهت الدوري العراقي الممتاز 2 الميناء 1 القاسم انتهت الدوري العراقي الممتاز 0 الطلبة 0 النفط انتهت البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول 0 حسنية أغادير 0 الفتح الرباطي انتهت الدوري المصري - الأهلي - بيراميدز لم تبدأ 21:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 3 فاركو 0 بني عبيد انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 دكرنس 3 حرس الحدود انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 2 ألعاب دمنهور 1 الجزيرة مطروح انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 كفر الشيخ 1 مالية كفر الزيات انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - أسـوان لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الإنتاج الحربي - الجونة لم تبدأ 19:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - جمهورية شبين - الزرقا لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الداخلية - سرس الليان لم تبدأ 16:00 قد ينال إعجابك