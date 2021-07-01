مجدي عبد العاطي: هذا سبب اهتزاز أداء فاركو ضد بني عبيد.. كنت على ثقة من التأهل للممتاز

على الرغم من التقدم بهدف دون رد لكن عانى لاعبو فاركو من اهتزاز في الأداء ضد بني بعيد في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية المصري قبل حسم التأهل للممتاز رسميا.

فما هو السبب؟

أجاب مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو في حديثه عبر إذاعة "الشباب والرياضة" قائلا: "لقد انتاب اللاعبون العصبية بين الشوطين خاصة أن التقدم بهدف واحد مقلق، وتسبب في ثقل حركة داخل الملعب خوفا على النتيجة".

واستدرك "لكن كان لدي ثقة في إحراز المزيد من الأهداف في الشوط الثاني مع تراجع اللياقة البدنية للاعبي بني عبيد لارتفاع درجات الحرارة".

وعن مسيرة الفريق خلال الموسم قال: "عانيت من كبت وضغط طوال الموسم".

وواصل "توليت المسؤولية والفريق في المركز التاسع، وأشكر المدرب السابق أحمد عاشور على تجميع هذا الفريق".

وأكمل عبد العاطي "ووصلنا للمركز الأول في الجولة 23 وبقينا في الصدارة 13 جولة".

وأضاف "كان لدي ثقة ويقين أن تعبنا لن يضيع بعد تساوي النقاط مع حرس الحدود".

وأتم مجدي عبد العاطي حديثه "أشكر اللاعبين على إصرارهم، وإدارة النادي التي خلقت منظومة تنافس على الصعود منذ 5 مواسم، وحالفنا التوفيق".