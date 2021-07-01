مران الزمالك – احتفال مزدوج وراحة للثنائي الموقوف ونزول بالحمل التدريبي

احتفل لاعبو نادي الزمالك، بالثنائي محمد عبد الشافي الظهير الأيسر، وسيف الدين الجزيري المهاجم التونسي.

وجاء الاحتفالين بعيد ميلاد عبد الشافي، وتفعيل بند شراء الجزيري من المقاولون ليستمر مع الأبيض حتى 2024.

وفي المقابل، حصل الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور، على راحة من مران الفريق، استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم الإثنين للدوري، حيث يغيب الثنائي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وبدأ المران بتدريبات تأهيلية بمجمع الصالات، تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، فيما أدى الثنائي حازم إمام وعبد الله جمعة، تدريبات تأهيلية في الجيم دون المشاركة في المران الجماعي.

ويعاني إمام من إصابة عضلية، فيما تعرض عبد الله جمعة لجزع بالرباط الداخلي للركبة.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك أن كارتيرون فضل تخفيف الحمل البدني على اللاعبين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، للحفاظ على اللاعبين من التعرض للإرهاق.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري بـ 61 نقطة، بعد خوضه لـ 27 مباراة.