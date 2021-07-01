الفريق الـ 73 سكندري.. فاركو يحسم صعوده للدوري الممتاز

الخميس، 01 يوليه 2021 - 18:06

كتب : رضا السنباطي

فاركو

صعد نادي فاركو للدوري الممتاز، بعد أن حسم مجموعة بحري لصالحه، بالفوز على بني عبيد 3-0.

وسجل أحمد عوض هدفين لفاركو في الدقيقتين 10 و52، قبل أن يضيف أحمد فهمي الهدف الثالث في الدقيقة 75، لينصرا فريق المدرب مجدي عبد العاطي، ويؤهلاه للممتاز رغم فوز المنافس المباشر حرس الحدود على دكرنس في ذات الجولة 3-1.

ورغم تساويهما في عدد النقاط، 64 نقطة، إلا أن فارق الأهداف أهل فاركو في النهاية للممتاز.

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بدأ فاركو الموسم مع أحمد عاشور، استمر لمدة ثلاث جولات حقق نقطتين من التعادل مع مع الرجاء والحمام والهزيمة من بلدية المحلة

ثم تم تعيين مجدي عبد العاطي، حيث حقق 62 نقطة من 19 فوز و5 تعادلات و3 هزائم من الأوليمبي وكفر الشيخ وحرس الحدود، وحقق 8 انتصارات على التوالي بداية من الجولة السابعة حتى الجولة 15.

ويعد ذلك الصعود الثاني لعبد العاطي، الذي صعد مع أسوان قبل موسمين.

وفي المقابل، هبطت فرق مالية كفر الزيات، الجزيرة مطروح، وبني عبيد، وبيلا، للدرجة الثالثة.

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – في الدوري الممتاز.

وأصبح فاركو، الفريق رقم 73 في الدوري الممتاز، عبر تاريخه.

الفريق تأسس في عام 2010، وصعد لدوري الدرجة الثانية في موسم 2014-2015.

وفي ذاك الموسم، صعد الفريق لدورة الترقي ولكنه حل ثالثا في المجموعة خلف غزل المحلة الصاعد، والبلدية الوصيف.

وفي الموسم الماضي، كان قريبا جدا من الصعود لكنه خسره في الأمتار الأخيرة لصالح غزل المحلة.

ولكن في ذلك الموسم، حقق فاركو الصعود، ليصبح السكندري الثالث في الدوري مع الاتحاد السكندري، وسموحة.

فاركو في الدوري في الدرجة الثانية مجموعة بحري
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