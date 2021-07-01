بعد التأخر بسباعية.. الرجاء ينسحب من دربي مطروح

الخميس، 01 يوليه 2021 - 17:58

كتب : رضا السنباطي

الرجاء

لم يكمل لاعبو الرجاء مباراة الدربي أمام الحمام، وانسحبوا قبل نهايته بـ 25 دقيقة بعد التأخر بسباعية.

وتقدم الحمام على الرجاء بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من مجموعة بحري لدوري الدرجة الثانية المصري.

لاعبو الرجاء انسحبوا في الدقيقة الـ65 ولم يكملوا اللقاء، ليعتبر حكم المباراة، فريق الحمام فائزا بنفس النتيجة التي توقف اللقاء عليها.

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كان الرجاء قد ذهب إلى ملعب المباراة بتشكيل من الناشئين والبدلاء لخوض اللقاء.

الرجاء والحمام كانا قد ضمنا البقاء رسميا قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

في الدرجة الثانية الرجاء الحمام
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