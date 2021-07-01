راديو مونت كارلو: راموس اتفق مع سان جيرمان على تفاصيل التعاقد

أتم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق اتفاقه مع باريس سان جيرمان على الانتقال إليه في صفقة انتقال حر.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس فإن اللاعب الإسباني سيوقع على عقد يمتد لعامين.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يخضع راموس للكشف الطبي في الأيام القليلة المقبلة.

ورحل راموس عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي بعدما انضم إليه قادما من إشبيلية في عام 2005.

وغاب اللاعب صاحب الـ35 عاما عن المشاركة في يورو 2020 مع منتخب إسبانيا بعد قرار من مدرب اللاروخا لويس إنريكي.

وحال إتمام التعاقد فسيكون راموس ثاني صفقات سان جيرمان الصيفية بعد جورجينيو فينالدوم الذي انضم للفريق قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

وينتظر سان جيرمان إتمام التعاقد رسميا مع أشرف حكيمي قادما من إنتر ميلان.

وأكد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان أن كافة الاتفاقات تمت بانتظار التوقيع الرسمي فقط.

كما ذكرت التقارير الصحفية أن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان السابق ومنتخب إيطاليا سينضم لفريق العاصمة الفرنسية كذلك.