مباشر حسم مجموعة بحري - فاركو (0)-(0) بني عبيد.. دكرنس (0)-(0) حرس الحدود

الخميس، 01 يوليه 2021 - 15:54

كتب : رضا السنباطي

فاركو

تقام الجولة الأخيرة من مجموعة بحري في الدرجة الثانية اليوم الخميس لتحديد أول المتأهلين إلى الدوري الممتاز.

يتنافس فاركو وحرس الحدود على خطف بطاقة التأهل للممتاز ولكل منهما 61 نقطة لكن الأفضلية لفريق فاركو.

يحتاج فاركو الفوز للتأهل رسميا بينما حرس الحدود يحتاج للفوز مع تعثر فاركو أو التعادل حال خسر فاركو.

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فاركو (0)-(0) بني عبيد

انطلاق المباراة

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دكرنس (0)-(0) حرس الحدود

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الدرجة الثانية فاركو حرس الحدود
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