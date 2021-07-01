انتهى حسم مجموعة بحري - فاركو (3)-(0) بني عبيد.. دكرنس (1)-(3) حرس الحدود.. فاركو يصعد

تقام الجولة الأخيرة من مجموعة بحري في الدرجة الثانية اليوم الخميس لتحديد أول المتأهلين إلى الدوري الممتاز.

يتنافس فاركو وحرس الحدود على خطف بطاقة التأهل للممتاز ولكل منهما 61 نقطة لكن الأفضلية لفريق فاركو.

يحتاج فاركو الفوز للتأهل رسميا بينما حرس الحدود يحتاج للفوز مع تعثر فاركو أو التعادل حال خسر فاركو.

الترتيب الحالي:

1- فاركو 64 نقطة

2- حرس الحدود 64 نقطة

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نهاية المباريات

فاركو (3)-(0) بني عبيد

ق75: هدف ثااالث لفاركو والصعود على الأبواب. أحمد فهمي ينهي الأمور فعليا.

ق52: أحمد عوض يسجل الثاني لفاركو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10 هدف أول لفاركو عن طريق أحمد عوض

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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دكرنس (1)-(3) حرس الحدود

أحمد جمعة يسجل لدكرنس ق 67

خالد سامي من ركلة جزاء يضيف الثالث لحرس الحدود ق 64

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17 هدف ثاني لحرس الحدود عن طريق أحمد أوكا

ق15 مصطفى جمعة يسجل الأول لحرس الحدود

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا