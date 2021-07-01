المدير الرياضي الجديد لـ يوفنتوس يكشف مستقبل رونالدو

كشف فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي الجديد لـ يوفنتوس أنه لا نية لرحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

تشيروبيني تولى المسؤولية خلفا لـ فابيو باراتيتشي الذي رحل صوب توتنام الإنجليزي.

وقال تشيروبيني في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه: "لا توجد أي إشارة لـ رحيل رونالدو".

وأضاف "خاصة أن الشائعات تفيد بأنه يجب أن يكون هناك انتقال وليس هناك ما يشير من يوفنتوس بهذا الشأن".

وأكمل "في الموسم الماضي سجل 36 هدفا في 44 مباراة، الأرقام لا تقول دائما كل شيء لكنها تخفي الكثير من الحقائق"

وأتم "نحن سعداء بأن رونالدو سينضم إلى الفريق بمجرد أن ينهي إجازته".

وربطت التقارير كريستيانو رونالدو بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان أو العودة لـ مانشستر يونايتد أو سبورتنج لشبونة في وقت سابق.

وينتهي تعاقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022.

رونالدو (36 عاما) حصد جائزة هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا.

وخاض رونالدو الموسم المنقضي 44 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 36 وصنع 4 في جميع المسابقات.

بقميص البيانكونيري سجل 101 هدفا وصنع 22 في 133 مباراة وتوج بـ 5 ألقاب.