إكرامي الشحات: الدوري ابن الأهلي.. والكرة الحلوة لم تأت بعد

الخميس، 01 يوليه 2021 - 14:46

كتب : محرر في الجول

إكرامي الشحات

يثق إكرامي الشحات الحارس التاريخي للأهلي أن الدوري محسوم للنادي الأحمر.

وقال إكرامي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "وصلنا نهائي دوري أبطال إفريقيا والنتائج جيدة جدا ونقدم كرة قدم جيدة ونتمنى تحقيق إنجاز مسبوق بالفوز بالكأس العاشرة لكن الكرة الحلوة التي اعتدنا عليها والتي نحبها ونريد رؤيتها من الأهلي لم تأت حتى الآن".

واستدرك "لا أقول إن الأداء لا يعجبني فالأداء جيد ولكن الكرة الحلوة التي اعتدنا عليها لم تأت بعد".

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وواصل "لا يمكن المقارنة بين رينيه فايلر وبيتسو موسيماني لأنها ليست نفس الظروف والأجواء والإمكانات، خاصة أن موسيماني لايزال في بداية مشواره لكنه يحقق نتائج عظيمة".

وأتم "الدوري ابن الأهلي لا يمكن التفريط فيه ويجب الاحتفاظ به والدوري محسوم للأهلي إن شاء الله ولكن الفيصل بالنسبة لنا هو نهائي دوري أبطال إفريقيا ونتمنى العودة بالكأس".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة من 27 مباراة بفارق 20 نقطة عن الأهلي الذي لعب 19 مباراة فقط.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز اليوم الخميس في الجولة الـ27 من الدوري.

الأهلي بيراميدز إكرامي في الدوري
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