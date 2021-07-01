اسكواش - نور الشربيني على القمة للشهر 40 وتعادل إنجاز جيرالد.. وتقدم مصطفى عسل

الخميس، 01 يوليه 2021 - 13:34

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش عن التصنيف العالمي لشهر يوليو وأسفر عن حفاظ نور الشربيني على قمة الترتيب وتقدم مصطفى عسل ثلاثة مراكز.

حافظت نور الشربيني على قمة التصنيف العالمي للعبة للشهر 40 في تاريخها.

وعادلت نور الشربيني بذلك الرقم المسجل باسم الاسترالية سارة فيتز جيرالد والتي تأتي في المركز الرابع كأكثر اللاعبات تصدرا للتصنيف العالمي.

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ويفصل نور الشربيني 18 شهرا عن الأسترالية ميتشيل مارتن صاحبة المركز الثالث.

أما الماليزية نيكول دافيد فتأتي في صدارة اللاعبات الأكثر تصدرا للتصنيف العالمي بمجموع 112 شهرا.

وشهد تصنيف السيدات حفاظ اللاعبات المصريات على مراكزهن في المراكز العشرة الأولى.

تتواجد نور الشربيني على قمة التصنيف ويليها نوران جوهر في المركز الثاني ونور الطيب في المركز الثالث وهانيا الحمامي تحل خامسة بينما سلمى هاني في المركز التاسع.

أما على مستوى الرجال فحافظ علي فرج على صدارة التصنيف العالمي وحل الشوربجي ثانيا ويليه طارق مؤمنفي المركز الثالث.

كما حافظ الثلاثي مروان الشوربجي وكريم عبد الجواد وفارس الدسوقي على مراكزهم من الخامس إلى السابع على الترتيب.

بينما تقدم مصطفى ثلاثة مراكز ليتواجد في المركز التاسع ويزيد من عدد المصريين إلى 7 ضمن أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم.

اسكواش نور الشربيني
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