حمد إبراهيم لـ في الجول: نحتاج كل اللاعبين.. واختلاف الخطط يساهم في اختيار نوعية المشاركين

الخميس، 01 يوليه 2021 - 13:31

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الصورة من المركز الإعلامي للإسماعيلي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لـ الإسماعيلي أن الجهاز الفني يحتاج كل اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "اختلاف طرق اللعب وطريقة المنافس تساهم في تحديد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لنوعية اللاعبين المشاركين في اللقاء دون الآخر".

وتابع "الجهاز الفني لم يُقيم أي لاعب في الفريق".

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وأكمل "على سبيل المثال شارك محمد الشامي في لقاء غزل المحلة كاملا لأن الخطة ومواجهة الخصم كانت تحتاجه وهكذا".

وأضاف "طالما لم يصدر أي تصريح من الجهاز نصبح غير مسؤولين عنه".

وأتم "حتى الآن تعاقدنا مستمر مع النادي حتى نهاية الموسم، وهدفنا تحقيق الفوز تلو الآخر ومواصلة الانتصارات لتوفير الراحة للفريق والجماهير، ولا ننظر لأهداف أخرى".

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة يوم الإثنين 5 يوليو في الجولة 28 من الدوري المصري والتي ستقام على استاد الإسماعيلية.

وارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ 35 في المركز التاسع بعد خوضه لـ 26 مباراة.

حمد إبراهيم الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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