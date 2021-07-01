المنتخب الأولمبي: الأمور متشابكة لكن لدينا أكثر من خطة بديلة.. وموقف لاعبي الأهلي لم يتحدد

كشف علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي لكرة القدم عن غموض موقف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو.

وقال علاء عبد العزيز عبر قناة أون تايم سبورتس: "شوقي غريب بصدد إعلان قائمة المنتب الأولمبي غدا بعد مد المهلة إلى 2 يوليو".

وأوضح "الظروف غير مستقرة والأمور متشابكة لكن شوقي غريب يضع أكثر من خطة بديلة".

وبشأن موقف المحترفين تابع عبد العزيز "لم يصلنا أي إخطار رسمي من ليفربول بشأن رفض مشاركة محمد صلاح".

وأضاف "اسمع مثل أي مواطن عن رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح".

وواصل مدير المنتخب الأولمبي "ننتظر أيضا موقف إصابة مصطفى محمد وموقفه من المشاركة في الأولمبياد".

وبالحديث عن لاعبي الأهلي كشف "لم يعلن كاف إمكانية تعديل موعد المباراة النهائية، وكم لاعب سيتركه الفريق ولم يتحدد أي موقف نهائي".

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 من شهر يوليو الجاري في المغرب أمام كايزرتشيفز من جنوب إفريقيا.

وتابع عبد العزيز "هناك مشاورات بين أكثر من جهة ومتفائل بحل الأمر في أخر لحظة بأن يشارك اللاعبون مع الأهلي في النهائي ثم ينضموا إلينا".

واختتم تصريحاته "لا فارق بين إقامة النهائي يوم 17 أو 15 يوليو".