ليكيب: مبابي أخبر باريس سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده

الخميس، 01 يوليه 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - باشاك شهير- دوري أبطال أوروبا

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كيليان مبابي أخبر إدارة باريس سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2022.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقبل بداية يورو 2020 أوضح اللاعب البالغ 22 عاما أنه سيتخذ قراره بعد نهاية البطولة الأوروبية والتي شارك بها مع المنتخب الفرنسي.

وودع أبطال العالم، اليورو بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد سويسرا، إذ أهدر مبابي الركلة الأخيرة.

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وكان مبابي قد أشار في أوقات سابقة من الموسم الماضي أنه يفكر في ظل العروض التي قدمها له النادي الباريسي.

وبحسب التقرير فأن اللاعب أخبر بعض الأشخاص في النادي الباريسي بأنه لا يريد التجديد.

وكان ريال مدريد قد تفاوض مع باريس سان جيرمان على لاعب آخر منذ أسابيع وانتهز الفرصة بالسؤال على مبابي، إلا أن الجواب كان "ليس معروضا للبيع على الإطلاق".

والآن الكرة في ملعب باريس، إما أن يرحل مبابي في الصيف الحالي أو يخسره بدون مقابل الصيف المقبل.

وانضم مبابي في صيف 2017 على سبيل الإعارة ومن ثم بشكل نهائي في الموسم التالي في صفقة كلفت 180 مليون يورو.

المهاجم الشاب خاض 171 بقميص باريس سان جيرمان سجل 132 هدفا وصنع 61 في جميع المسابقات.

وتوج بـ 11 لقبا محليا، كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وحصد جائزة هداف الدوري الفرنسي 3 مواسم متتالية.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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