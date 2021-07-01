تاكيس جونياس: تحضير الفريق لمواجهة الأهلي خلال يومين أمر صعب لكن هدفنا الفوز

أعرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز عن سعادته بثقة مجلس الإدارة باختياره لمنصبه.

وتولى تاكيس جونياس قيادة فريق بيراميدز خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا بعد خروج الفريق أمام الرجاء المغربي من نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال تاكيس جونياس عبر حساب بيراميدز: "هذه هي كرة القدم وأحداثها سريعة، قبلت عرض بيراميدز بسبب جودة اللاعبين والفريق".

وأوضح جونياس "لا أريد أن أمنح وعودا لكن نسعى لتقديم مستوى جيد خلال الفترة المقبلة"

وعن مواجهة اليوم الخميس قال: "نلعب مباراة صعبة أمام فريق كبير مثل الأهلي الذي يتواجد في ظروف رائعة حاليا لكن هدفنا هو الفوز".

وشدد جونياس "لا أبحث عن أعذار، من الصعب تحضير الفريق خلال يومين لمواجهة الأهلي لكن نسعى لتحقيق الانتصار".

واختتم تصريحاته "أنا جاهز على المستوى الفني والذهني وأشكر إدارة بيراميدز على ثقتهم باختياري".

ويحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة وكان الفريق قد خسر في أخر مباراتين في الدوري.