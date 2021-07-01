4 منتخبات عربية في مجموعة واحدة.. قُرعة نارية لـ تصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا

أسفرت قُرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا عن مجموعتين ناريتين تضم إحداهما 4 منتخبات عربية.

ويتنافس 12 منتخبا من القارة الصفراء على 4 بطاقات ونصف مؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وسيخوض كل منتخب 10 مباريات مع منافسيه في المجموعة بنظام الذهاب والإياب.

ويتأهل أول وثان الترتيب للمجموعتين مباشرة إلى كأس العالم، بينما يلتقي أصحاب المركزين الثالث في مباراة فاصلة والفائز يخوض مباراة فاصلة جديدة ضد أحد ممثلي القارات الأخرى على البطاقة الأخيرة.

وجاءت المجموعتين كالآتي:

المجموعة الأولى: إيران – كوريا الجنوبية – الإمارات – العراق – سوريا – لبنان.

المجموعة الثانية: اليابان – أستراليا – السعودية – الصين – عمان – فيتنام.

قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى #كأس_العالم قطر ٢٠٢٢ 🇶🇦🏆 أي مجموعة هي الأصعب برأيكم؟ 🤔 pic.twitter.com/SiIXvJkp2x — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 1, 2021

فيما جاءت مواعيد التصفيات كالآتي:

الجولة الأولى: 2 سبتمبر 2021

الجولة الثانية: 7 سبتمبر 2021

الجولة الثالثة: 7 أكتوبر 2021

الجولة الرابعة: 12 أكتوبر 2021

الجولة الخامسة: 11 نوفمبر 2021

الجولة السادسة: 16 نوفمبر 2021

الجولة السابعة: 27 يناير 2022

الجولة الثامنة: 1 فبراير 2022

الجولة التاسعة: 24 مارس 2022

الجولة العاشرة: 29 مارس 2022

ومثّل قارة آسيا في كأس العالم 2018 كل من السعودية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإيران.

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