تعافي حازم إمام من الإصابة وعودته للتدريبات

ينتظم حازم إمام في تدريبات الزمالك الجماعية بدءا من اليوم الخميس.

وأوضح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن حازم إمام تعافى من الإصابة التي عانى منها وهي إجهاد بعضلة السمانة.

وأضاف أسامة أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة السابقة، وبناءً عليه أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية.

وشارك حازم إمام الموسم الحالي في 22 مباراة وساهم في صناعة هدفين ولم يسجل في جميع المسابقات.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري المصري.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.