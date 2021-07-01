التشكيل المتوقع لـ الأهلي - أكرم توفيق ظهير أيمن وياسر يعوض أشرف أمام بيراميدز

من المتوقع أن يبدأ أكرم توفيق كظهير أيمن في مواجهة بيراميدز ضمن الجولة 27 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مساء اليوم الخميس، بيراميدز، في تمام التاسعة مساءً على ملعب الأهلي we السلام.

ويتواصل غياب محمد هاني عن قائمة الأهلي ورغم عودة أحمد رمضان بيكهام، إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني يفكر في الاعتماد على أكرم كظهير أيمن عقب تألقه في مواجهتي الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ ياسر إبراهيم في قلب الدفاع لتعويض أيمن أشرف الذي يغيب بسبب الإيقاف.

بينما يفاضل بيتسو موسيماني بين طاهر محمد طاهر وحسين الشحات في مركز الجناح.

ويأتي التشكيل المتوقع لـ الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أكرم توفيق

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي

الهجوم: محمد مجدي أفشة – محمد شريف – حسين الشحات (طاهر محمد طاهر)

ويحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.