مواعيد مباريات اليوم 1 يوليو 2021.. عودة الأهلي للدوري وحسم مجموعة بحري

يعود الأهلي إلى خوض منافسات مسابقة الدوري من جديد بعد فترة من التوقف عن المباريات المحلية.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وخاض الأهلي 19 مباراة ويتواجد في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، أما بيراميدز فلعب 22 مباراة في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

مجموعة بحري

تقام منافسات الجولة الأخيرة من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

ويلعب فريق فاركو أمام بني عبيد بينما يحل حرس الحدود ضيفا على دكرنس.

ويتساوى فريقا فاركو وحرس الحدود في الصدارة ولكل منهما 61 نقطة.

فوز فاركو يعني تأهله إلى الدوري الممتاز.