حسين لبيب: محامي ساسي أبلغنا بعدم استكمال فرجاني مسيرته مع الزمالك.. وهذا ما حدث مع بنشرقي

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن إبلاغ محامي فرجاني ساسي للنادي بانتهاء علاقته به.

وتحدث حسين لبيب لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "تواصل الزمالك مع محامي فرجاني ساسي قبل 4 أيام وأصر المحامي أن علاقة اللاعب انتهت بالزمالك ولن يستمر معنا".

وأضاف "سنتعامل مع الوضع بالشك القانوني الذي يحافظ على حقوق الزمالك".

وأردف "علاقتنا لم تنته مع ساسي وإذا كان يريد الجلوس معنا فلا مشكلة، واللاعب ليس لديه مستحقات متأخرة لدى النادي وإن كان لديه مستحقات فلا توجد مشكلة في دفعها كما فعلنا في الكثير من الأمور".

وواصل حسين لبيب "تم خصم الضرائب والعقوبات الموقعة على ساسي من المجالس السابقة بعد إيقافه لست مباريات وغيابه عن الفريق ونحن نطبق اللائحة فقط".

وعن تعويض ساسي قال: "نمتلك العديد من اللاعبين المميزين ونلعب بدون ساسي منذ شهر ونصف ونؤدي بشكل جيد ولا يوجد ناد في العالم يقف على لاعب".

أما عن تجديد تعاقد أشرف بنشرقي فقال: "نسير في هذا الملف بخطوات ثابتة واجتمعنا باللاعب مرة واحدة وهو زمالكاوي مثلنا ويهمه الاستمرار معنا".

وبسؤاله عن موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك قال: "يحق لي الترشح، لكنني لا أشغل بالي بهذا الأمر وكل ما يشغل بالي هو خدمة الزمالك حاليا".

وأضاف "تفكيرنا في الوقت الحالي تقديم الزمالك بأفضل صورة وحق النادي علينا تواجده في المكانة الطبيعية التي يتمناها الجمهور".