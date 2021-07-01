حسين لبيب: محامي ساسي أبلغنا بعدم استكمال فرجاني مسيرته مع الزمالك.. وهذا ما حدث مع بنشرقي

الخميس، 01 يوليه 2021 - 00:54

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي - الزمالك

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن إبلاغ محامي فرجاني ساسي للنادي بانتهاء علاقته به.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث حسين لبيب لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "تواصل الزمالك مع محامي فرجاني ساسي قبل 4 أيام وأصر المحامي أن علاقة اللاعب انتهت بالزمالك ولن يستمر معنا".

وأضاف "سنتعامل مع الوضع بالشك القانوني الذي يحافظ على حقوق الزمالك".

أخبار متعلقة
حوار – سيرينو يكشف لماذا يريد اللعب لـ الأهلي.. ووضع المفاوضات حاليا اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز مران الزمالك - كارتيرون يطمئن على حالة المصابين.. وغياب أوباما وإمام عاشور

وأردف "علاقتنا لم تنته مع ساسي وإذا كان يريد الجلوس معنا فلا مشكلة، واللاعب ليس لديه مستحقات متأخرة لدى النادي وإن كان لديه مستحقات فلا توجد مشكلة في دفعها كما فعلنا في الكثير من الأمور".

وواصل حسين لبيب "تم خصم الضرائب والعقوبات الموقعة على ساسي من المجالس السابقة بعد إيقافه لست مباريات وغيابه عن الفريق ونحن نطبق اللائحة فقط".

وعن تعويض ساسي قال: "نمتلك العديد من اللاعبين المميزين ونلعب بدون ساسي منذ شهر ونصف ونؤدي بشكل جيد ولا يوجد ناد في العالم يقف على لاعب".

أما عن تجديد تعاقد أشرف بنشرقي فقال: "نسير في هذا الملف بخطوات ثابتة واجتمعنا باللاعب مرة واحدة وهو زمالكاوي مثلنا ويهمه الاستمرار معنا".

وبسؤاله عن موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك قال: "يحق لي الترشح، لكنني لا أشغل بالي بهذا الأمر وكل ما يشغل بالي هو خدمة الزمالك حاليا".

وأضاف "تفكيرنا في الوقت الحالي تقديم الزمالك بأفضل صورة وحق النادي علينا تواجده في المكانة الطبيعية التي يتمناها الجمهور".

ساسي بنشرقي حسين لبيب الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسين لبيب: محامي ساسي أبلغنا بعدم استكمال فرجاني مسيرته مع الزمالك.. وهذا ما حدث مع بنشرقي ساعة | الدوري المصري
سلة - عضو مجلس الأهلي يتحدث عن مستقبل بالما.. وهل يتفاوض مع أوجوستي؟ ساعة | مصر
حوار – سيرينو يكشف لماذا يريد اللعب لـ الأهلي.. ووضع المفاوضات حاليا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب للشباب – السعودية تقصي السنغال حامل اللقب وتضرب موعدا مع مصر 3 ساعة | مصر
شيفتشينكو: إنجلترا لا يجب أن تخيف أوكرانيا 4 ساعة | يورو 2020
إنتر يعلنها: حكيمي إلى سان جيرمان خلال 24 ساعة 4 ساعة | الدوري الإيطالي
نونو سانتو مدربا لـ توتنام 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك