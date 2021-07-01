سلة - عضو مجلس الأهلي يتحدث عن مستقبل بالما.. وهل يتفاوض مع أوجوستي؟

كشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي كيف يفكر النادي في مستقبل ماريو بالما المدير الفني لفريق كرة السلة.

وقال سراج عبر قناة أون تايم سبورتس: "ننتظر تقرير مدير النشاط الرياضي في النادي وهو الذي سيحدد مستقبل المدرب البرتغالي".

وأضاف "وهذا هو نظام العمل في النادي لأن مدير النشاط الرياضي هو الذي يضع الرؤية الفنية للألعاب الجماعية والفردية".

وواصل "في الوقت المناسب سيتم الإعلان عن مصير الجهاز الفني لفريق كرة السلة في الأهلي".

وبسؤاله عن الأخبار المتداولة بشأن رغبة ناديه في التعاقد مع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة في الزمالك علق محمد سراج قائلا: "هذا ما لا أسأل فيه".