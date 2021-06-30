اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 23:28

كتب : FilGoal

محمد عادل - تقنية الفيديو - VAR - الزمالك - المصري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري.

الأهلي يواجه بيراميدز مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وأعلن اتحاد الكرة عن تعيين محمد عادل كحكم رئيسي للمباراة، فيما سيعاونه أحمد توفيق، وسمير جمال.

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وسيكون مبرون نبيل حكما رابعا للمباراة.

من جهة أخرى، سيتولى محمد بسيوني مهمة حكم الفيديو، ويعاونه مصطفى الشهري.

محمد عادل أدار هذا الموسم 14 مباراة بمختلف البطولات. 12 في الدوري المصري، ومباراة بدوري أبطال إفريقيا، وأخرى في الكونفدرالية.

صاحب الـ43 عاما أدار هذا الموسم مباراتين لـ الأهلي أمام الإنتاج الحربي، والجونة. فاز على الإنتاج برباعية، وتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق.

وأدار عادل مباراتين لـ بيراميدز أمام الزمالك، وسموحة. تعادل فيهما بهدف لكل فريق.

في الدوري الأهلي بيراميدز
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