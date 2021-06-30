كأس العرب للشباب – السعودية تقصي السنغال حامل اللقب وتضرب موعدا مع مصر

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 23:08

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

تغلب المنتخب السعودي على منافسه السنغال اليوم الأربعاء في استاد القاهرة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي في ربع نهائي كأس العرب.

وجرد المنتخب السعودي منافسه السنغالي من لقبه الذي حققه في النسخة السابقة.

ويشارك منتخب السنغال في البطولة بدعوة من قبل الاتحاد العربي.

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افتتح المنتخب السعودي أهداف المباراة في الدقيقة 42 عن طريق عبد الله رديف.

قبل أن يتعادل المنتخب السنغالي عن طريق سليمان فاي في الدقيقة 62.

وتصدى حارس المنتخب السعودي أسامة المرمش لثلاث ركلات ليقود بلاده لنصف النهائي.

وضرب منتخب السعودية بذلك موعدا ناريا مع مصر في نصف النهائي السبت المقبل.

وفي بماراة أخرى فاز منتخب تونس على جزر القمر بهدف دون رد سجله يوسف سنانه.

وتقام كأس العرب في مصر من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبل.

كأس العرب السعودية السنغال تونس جزر القمر مصر
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