شيفتشينكو: إنجلترا لا يجب أن تخيف أوكرانيا

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 22:19

كتب : FilGoal

أوكرانيا في مواجهة السويد - يورو 2020

على الرغم من إشادته بجودة المنتخب الإنجليزي لكن أندريه شيفتشينكو المدير الفني لأوكرانيا يرى أن تلك الجودة لا يجب أن تخيفهم.

وضرب منتخب أوكرانيا موعدا قويا مع إنجلترا لملاقاة الأسود الثلاثة السبت المقبل في ربع نهائي يورو 2020.

وتعد هذه هي أول مرة في تاريخ أوكرانيا التي يتأهل فيها لتلك المرحلة من البطولة وذلك بعد الفوز على السويد في دور الـ16 أمس الثلاثاء بهدفين لهدف.

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وتحدث شيفتشينكو للصحفيين قائلا: "منتخب إنجلترا فريق عظيم ويملك عمقا كبيرا في مقاعد البدلاء وجهاز فني استثنائي ونحن نعلم مدى قوة المباراة التي ستجمعنا".

وأضاف "شاهدت كل مبارياتهم في دور المجموعات ولم أر مباراتهم ضد ألمانيا لأنني كنت أستعد لخوض لقاء السويد".

وواصل شيفا "إنجلترا منتخب من الصعب تسجيل هدفا ضده لكن هذا لا يجب أن يخيفنا".

وأتم "هذا يجب أن يحفزنا لأن كل شيء ممكن في كرة القدم مثل الحياة، سنلعب بقلوبنا ونقدم كل ما لدينا من أجل أن يبتهج الجمهور".

أوكرانيا إنجلترا يورو 2020
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