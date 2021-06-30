قائمة بيراميدز - تاكيس جونياس يختار 20 لاعبا لمباراته الأولى أمام الأهلي

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

مران تاكيس جونياس الأول مع بيراميدز

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمباراة الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على استاد الأهلي we السلام في التاسعة من مساء الخميس.

وضم تاكيس جونياس 20 لاعبا لقائمة فريقه لمواجهة الأهلي.

المباراة هي الأولى لبيراميدز تحت قيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس الذي تولى المهمة عقب رحيل رودلفو أروابارينا.

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي - عودة مروان لمواجهة بيراميدز.. واستمرار غياب محمد هاني حمادة صدقي لـ في الجول: أكرم يستحق التواجد ضد بيراميدز.. والمواجهات تدعم الأهلي بالدوري أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام بيراميدز تاكيس جونياس يقود مران بيراميدز لأول مرة

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

بيراميدز الأهلي الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - تاكيس جونياس يختار 20 لاعبا لمباراته الأولى أمام الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - كارتيرون يطمئن على حالة المصابين.. وغياب أوباما وإمام عاشور 44 دقيقة | الدوري المصري
سجل هدفا رائعا.. كوكا يقود أولمبياكوس للفوز على سيسكا موسكو وديا 44 دقيقة | المحترفون
مصدر من كاف لـ في الجول: رفضنا طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بيلد: تمت.. سانشو إلى مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - عودة مروان لمواجهة بيراميدز.. واستمرار غياب محمد هاني ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة بيراميدز.. ماذا يفعل الأهلي في غياب أيمن أشرف ساعة | الدوري المصري
سفير فرنسا بالقاهرة: أتمنى التقاط سيلفي مع صلاح.. ومصر قادرة على تنظيم كأس العالم 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك