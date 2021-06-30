قائمة بيراميدز - تاكيس جونياس يختار 20 لاعبا لمباراته الأولى أمام الأهلي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمباراة الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على استاد الأهلي we السلام في التاسعة من مساء الخميس.

وضم تاكيس جونياس 20 لاعبا لقائمة فريقه لمواجهة الأهلي.

المباراة هي الأولى لبيراميدز تحت قيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس الذي تولى المهمة عقب رحيل رودلفو أروابارينا.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.