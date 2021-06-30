مران الزمالك - كارتيرون يطمئن على حالة المصابين.. وغياب أوباما وإمام عاشور

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 20:38

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاصة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء في مقر النادي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية بعد عودة اللاعبين من الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني عقب الفوز على مصر المقاصة بمسابقة الدوري.

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وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين وجه خلالها لهم التهنئة بالفوز على مصر للمقاصة في اللقاء الماضي، مطالبا إياهم بالتركيز الشديد في لقاء غزل المحلة المقبل من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة سلسلة الانتصارات.

وأكد كارتيرون للاعبين أنه يثق في قدراتهم الفنية للحفاظ على صدارة الدوري، والتتويج باللقب.

وواصل حازم إمام أداء برنامجه التأهيلي وخضع لتدريبات وذلك ضمن البرنامج المخصص له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إصابته بالإجهاد في عضلة السمانة.

وعقد كارتيرون جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة اللاعبين المشاركين في المران والوقوف على جاهزيتهم من الناحية الطبية استعدادا للمباريات المقبلة.

وفي سياق متصل، عقد كارتيرون جلسة سريعة مع أحمد إبراهيم وإبراهيم زارع أعضاء الجهاز الإداري.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة المقبلة.

وأشرف على المران فرناندو مخطط الأحمال وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال، وقام الثنائي بمنح التعليمات للاعبين خلال المران.

وحصل الثنائي يوسف إبراهيم “أوباما” وإمام عاشور لاعبا الفريق على راحة من التدريبات.

وأدى يوسف أوباما تدريبات استشفائية على هامش المران، ويغيب أوباما وعاشور عن لقاء الزمالك وغزل المحلة بسبب الإيقاف.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك كارتيرون الدوري المصري
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