سجل هدفا رائعا.. كوكا يقود أولمبياكوس للفوز على سيسكا موسكو وديا

قاد أحمد حسن "كوكا"، أولمبياكوس للفوز على سيسكا موسكو بهدفين مقابل هدف.

وسجل كوكا هدفا رائعا لـ أولمبياكوس، ليواصل التسجيل للمباراة الثانية على التوالي وديا، استعدادا للموسم الجديد.

سيسكا موسكو تقدم في الدقيقة الـ58 عن طريق أحميدوف.

وتعادل كوكا لـ أولمبياكوس في الدقيقة الـ63. عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سوميتش، قابلها كوكا بتصويبة رائعة على الطائر في المرمى.

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وأضاف أولمبياكوس هدفا ثانيا في الدقيقة الـ79 عن طريق سوميتش، لينتهي اللقاء بفوز العملاق اليوناني بهدفين مقابل هدف.

أولمبياكوس سيواجه أولفا الروسي يوم 2 يوليو، فيما سيلاقي يونيفيرستاتا كرايوفا الروماني يوم 3 يوليو وديا، ضمن الاستعدادات للمسوم الجديد.