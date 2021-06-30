سجل هدفا رائعا.. كوكا يقود أولمبياكوس للفوز على سيسكا موسكو وديا

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 20:37

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا يحتفل بهدف أولمبياكوس في سيسكا موسكو وديا

قاد أحمد حسن "كوكا"، أولمبياكوس للفوز على سيسكا موسكو بهدفين مقابل هدف.

وسجل كوكا هدفا رائعا لـ أولمبياكوس، ليواصل التسجيل للمباراة الثانية على التوالي وديا، استعدادا للموسم الجديد.

سيسكا موسكو تقدم في الدقيقة الـ58 عن طريق أحميدوف.

أخبار متعلقة
استعدادا للموسم الجديد.. كوكا يسجل ويقود أولمبياكوس لأول فوز ودي كوكا ينافس العربي و18 لاعبا على الأفضل في اليونان الكشف عن منافسي كوكا ومصطفى محمد في تمهيدي دوري أبطال أوروبا تقارير: كوكا مرشح للانضمام لـ بيشكتاش "في أغسطس".. ودجيكو وكوستا أبرز المنافسين

وتعادل كوكا لـ أولمبياكوس في الدقيقة الـ63. عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سوميتش، قابلها كوكا بتصويبة رائعة على الطائر في المرمى.

وأضاف أولمبياكوس هدفا ثانيا في الدقيقة الـ79 عن طريق سوميتش، لينتهي اللقاء بفوز العملاق اليوناني بهدفين مقابل هدف.

أولمبياكوس سيواجه أولفا الروسي يوم 2 يوليو، فيما سيلاقي يونيفيرستاتا كرايوفا الروماني يوم 3 يوليو وديا، ضمن الاستعدادات للمسوم الجديد.

أولمبياكوس أحمد حسن كوكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - تاكيس جونياس يختار 20 لاعبا لمباراته الأولى أمام الأهلي 3 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - كارتيرون يطمئن على حالة المصابين.. وغياب أوباما وإمام عاشور 10 دقيقة | الدوري المصري
سجل هدفا رائعا.. كوكا يقود أولمبياكوس للفوز على سيسكا موسكو وديا 11 دقيقة | المحترفون
مصدر من كاف لـ في الجول: رفضنا طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي إفريقيا 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بيلد: تمت.. سانشو إلى مانشستر يونايتد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - عودة مروان لمواجهة بيراميدز.. واستمرار غياب محمد هاني 55 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة بيراميدز.. ماذا يفعل الأهلي في غياب أيمن أشرف ساعة | الدوري المصري
سفير فرنسا بالقاهرة: أتمنى التقاط سيلفي مع صلاح.. ومصر قادرة على تنظيم كأس العالم ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك