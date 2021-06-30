قائمة الأهلي - عودة مروان لمواجهة بيراميدز.. واستمرار غياب محمد هاني

عاد مروان محسن مهاجم الأهلي للظهور مرة أخرى في قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وظهر مروان محسن في قائمة الأهلي بعد غيابه عن مباراتي الفريق أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستمر غياب محمد هاني الظهير الأيمن بسبب الإصابة.

كما يغيب أيمن أشرف لحصوله على الإنذار الثالث.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - سعد سمير - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - أليو ديانج - أفشة - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي.

الهجوم: محمود كهربا - مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن.

الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.