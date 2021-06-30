سفير فرنسا بالقاهرة: أتمنى التقاط سيلفي مع صلاح.. ومصر قادرة على تنظيم كأس العالم

أكد ستيفن روماتية السفير الفرنسي بالقاهرة أن زين الدين زيدان هو أيقونة الشعب الفرنسي في كرة القدم.

وقال روماتية خلال تصريحات ببرنامج هاف تايم الذي يعرض على إذاعة أون سبورت أف أم "أعتقد أنك إن سألت الشعب الفرنسي "من هو أيقونتك المفضلة؟" سيأتي زيدان رقم واحد، وتظل شعبيته قائمة حتى الآن ".

وعن شعبية ميشيل بلاتيني أوضح روماتية "ميشيل بلاتيني ينتمي إلى الجيل القديم مع سانت إيتيان والذي كان الأفضل في فترة السبعينيات، لذلك هو يعتبر أيقونة ممن يبلغون سن الـ 60 والـ70 حاليا.. كرة القدم تعتمد على الأجيال، ولكني ما أثق فيه هو أن بالرغم من تعاقب الأجيال زيدان يظل أسطورة حتى بالنسبة للصغار. إنه مثل تمثال بالنسبة لعدد من الأجيال الفرنسيين".

وعن دور كرة القدم في تقوية علاقات مصر بفرنسا أشار قائلا "كسفير فرنسي لمصر وما يهمني هو العلاقات بين البلدين، تخيل.. مدى الإضافة للعلاقات اللتي يمكن أن تحدث عن طريق محمد صلاح في فريق فرنسي!

لذلك كسفير فرنسي أريد أن يأتي محمد صلاح إلى فرنسا وأن يلعب لفريق فرنسي، ويلعب لباريس سان جيرمان، لأن هذا سيكون مزيدا من التواصل الشعبي بين البلدين. وأنا أحلم أن ألتقط صورة "سيلفي" مع محمد صلاح عندما ينضم إلى فريق فرنسي. هذا هو حلمي. لذلك دعنا نجعل هذا الحلم ممكن.

وعن رأيه في قدرات مصر لتنظيم أحداث عالمية رياضية أكد روماتية بقوله "لقد حققتم نجاح عظيم في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد ولقد سيطرتم على الوضع في وقت قصير جدا ولبناء الملاعب والتأمين في هذا الحدث الكبير، لقد سيطرتم أيضا في كان 2019 بعدما كنتم بدلا من الكاميرون الذي تم إعلان أنهم لن يتمكنوا من التنظيم وفي 6 أشهر فقط تمكنتم من تنظيم هذا الحدث الكبير، لذلك أعتقد أن مصر قادرة على تنظيم كأس العالم على الورق وعلى الطاولة وكل المعطيات تشير إلى ذلك. اليوم لديكم الخبرة والقدرة لتنظيم هذا النوع من الأحداث.

وأضاف "ولكن في الحقيقة ما رأيته مما حدث في 2019 وفي بطولة العالم لليد، لا شك في أن مصر قادرة على تنظيم هذه الأحداث الرياضية".