اتحاد الكرة يعلن خضوع لاعب منتخب الشباب لجراحة في الوجه

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن خضوع عبد الرحمن رشدان مهاجم منتخب مصر للشباب، إلى جراحة في الوجه.

ونشر اتحاد الكرة بيانا، يعلن فيه خضوع عبد الرحمن رشدان لجراحة لتثبيت عظمة الوجه.

الطبيب أضاف أيضا بأن حالة اللاعب مطمئنة، لكن موعد عودته للملاعب لم يتحدد بعد.

كان رشدان قد تعرض للإصابة خلال مباراة مصر مع طاجاكستان أول أمس الإثنين، والتي فازت فيها مصر بثلاثية في ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عاما.

ويعد رشدان ثاني لاعب يتعرض لإصابة في صفوف منتخب الشباب خلال البطولة، بعد إصابة صلاح باشا مهاجم أودينيزي بكسر في الترقوة خلال مباراة النيجر بالجولة الأولى.

رشدان سجل هدف فوز منتخب مصر على الجزائر في الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة.

وتستعد مصر لمواجهة الفائز بين السنغال والسعودية في نصف النهائي.